Stále netradičná: Artičoke sa bude dariť aj u nás

Úroda od jari až do jesene

Na Slovensku je možné pestovať artičoky nielen v nižšie položených oblastiach, ale aj vo vyšších polohách, avšak ich puky budú menšie. Zelenina, ktorú konzumujeme, je vlastne puk kvetu s okvetnými lístkami. Môžu sa vyskytovať v rôznych farebných variáciách. Existujú biele, zelené a fialové, ktoré zberáme od jari až do jesene.

Pestovanie a zber

V marci vysievame semená do pareniska, ktoré vyklíčia už za 8 až 12 dní. Predpestované priesady následne vysádzame do sponu 100 x 100 cm. Počas vegetácie rastliny zalievame, prihnojujeme a odburiňujeme. Puky režeme tesne pred rozkvitnutím, lebo potom zhorknú. Zberová sezóna je pomerne dlhá, lebo puky na rastline dozrievajú postupne. Kvalitná artičoka je pevná a pri stlačení jemne praskne. Jarné artičoky majú zelenú farbu, jesenné môžu byť aj tmavšie a mať listy zafarbené do bronzova.

Na jeseň odstrihneme kvety aj listy tesne nad zemou rovnako ako ruže. Artičoky sú citlivé na mráz, preto sa odporúča na zimu ich prikryť slamou, lístím, prípadne čečinou. Hľuzu s koreňmi môžeme na jeseň vykopať a nechať prezimovať v tmavej, chladnej, ale suchej miestnosti. V teplejších oblastiach artičoky ponecháme v záhrade ako okrasu, pričom ich ostriháme až na jar a vyrašia nám nové. Pestujú sa ako trvalky 5 – 10 rokov.

Pre zdravie

Artičok pozitívne vplýva na trávenie a celkovo napomáha k látkovej výmene. Taktiež znižujú cholesterol v krvi. Posilňuje organizmus.

