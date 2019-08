Už ste zasadili čiernu reďkev? Ak nie urobte tak!

Bojovník proti vírusom

Najmä v období chrípok a nachladnutí je dôležité zásobovať naše telo potrebnými vitamínmi. Čierna reďkev sa zberá v novembri, kedy je často vyhlásené chrípkové obdobie. Mnohí ju zavrhujú pre jej špecifickú štipľavú chut. Chyba, pretože práve táto jej charakteristická štipľavosť spôsobená silicami, má liečivé účinky. Čierna reďkovka obsahuje vitamíny B, E a C a minerály vápnik, železo, horčík a draslík. Obsahuje taktiež fytoncídy, vďaka ktorým má antibiotické účinky.

Skutočne lieči

Má mnoho pozitívnych účinkov na ľudský organizmus. Zlepšuje trávenie, zrýchľuje metabolizmus, zvyšuje imunitu, má antiseptické účinky a podporuje zdravie pokožky. Odvádza z tela nadbytočnú vodu, zlepšuje zdravie dýchacích ciest, je prevenciou vzniku anémie. Čierna reďkev je nápomocná pri problémoch s nespavosťou a dokáže uvoľniť stres. Dokonca čistí pečeň a podporuje aj činnosť žlčníka.

Pestovanie, zber, uskladnenie

Ak chcete mať čiernu reďkev v novembri doma, vysejte si ju už teraz. Čierna reďkev sa vysieva v letných mesiacoch – od júla do prvej polovice augusta. Pestuje sa zo semena a je pomerne náročná na pôdu. Reďkev má rada ľahkú, dostatočne hlbokú pôdu bohatú na humus. Nezabudnite na pravidelnú a dostatočnú zálievku. Ak ju podceníte, dopestujete duté, špongiovité reďkvové bulvičky. Čiernu reďkev zberáme koncom októbra a v novembri. Skladovať sa môže podobne ako mrkva či cvikla. Mala by byť v priestoroch, kde je teplota 0 ° C, v debničkách s vlhkým pieskom. Ak ju dobre uskladníte, vydržať vám môže až 6 mesiacov.

Aby sa ostré stalo príjemne korenisté

Tento koreň čiernej farby má zvonka popraskaný povrch a vo vnútri bielu tvrdú a veľmi šťavnatú dužinu. Nemá výraznú arómu, ale zato má ostrú, mierne štipľavú chuť. Nezavrhnite ju preto hneď a pripravte si sladko-štipľavý šalát z čerstvej čiernej reďkev:

Nastrúhajte na jemnom strúhadle reďkovku, pridajte lyžicu medu a približne 1 dcl smotany na varenie. Premiešajte a nechajte postáť. Dajte si však pozor na množstvo šalátu, ktorý skonzumujete, pretože má čistiace účinky.

Zeleninový tanier

Čiernu reďkev pokrájajte na kocky spolu s mrkvou, zelerom, petržlenom, šampiónmi a zemiakmi a vložte do zapekacej misky. Pridajte cesnak a vetvičku rozmarínu, osoľte a okoreňte. Polejte olivovým olejom a pečte približne hodinu, v polovici pečenia premiešajte. Podávajte ako samostatné jedlo alebo ako prílohu k mäsu.

