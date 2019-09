Vadí vám ostrosť cibule? Ochutnajte lahodnú šalotku

Šalotka (Allium ascalonicum) je pôvodom z Ázie. Od klasickej cibule sa líši najmä jemnejšou, lahodnou chuťou a spôsobom rastu. Obsahuje menej sírnatých látok ako klasická kuchynská cibuľa, preto nemá takú ostrú chuť a môžu ju konzumovať aj ľudia s citlivým žalúdkom.

Obsahuje veľa vitamínu C a B a takisto aj provitamín A. To, že je zdravá potvrdzuje aj obsah látok s antibiotickými účinkami. Znižuje dokonca aj krvný tlak a hladinu cukru v krvi. Je vhodná aj na liečbu kašľa, angíny či bolestí v krku. Má aj ľahko sladkastú chuť, pretože obsahuje dvojnásobne viac cukru ako kuchynská. Šalotka sa používa napríklad v studenej kuchyni, na prípravu pokrmov, kde je nie potrebná ostrá chuť cibule, napríklad do omáčok, pomazánok alebo aj šalátov.

Odrody

Šalotka môže mať suknice svetložlté, hnedočervené, sivočervené alebo až tmavočervené.

‘ Prisma F1 ´ je odroda červenej šalotky. Vonkajšie suknice sú červenkasté. Obsahuje oproti cibuli viacej cukru, silice a dokonca aj vody.

‘ Ambition´ je odroda žltej šalotky, ktorá sa rozmnožuje iba osivom. Je bohatá na minerály, a pestuje sa podobne ako klasická cibuľa. Suknice majú žltú farbu a na reze je tiež žltkastá.

Drobnou nevýhodou šalotky je že je zložená z menších strúčikov cibuľky a jej čistenie je preto zdĺhavejšie.

Pestovanie

Šalotka nepatrí medzi rastliny náročné na pestovanie. Má rada suché stanovište s dostatkom slnka. Pôda by mala byť hlinitá. Šalotku neprihnojujte priamo organickým hnojivom.

Cibuľky šalotky sa vysádzajú v jesennom období, v októbri, alebo na jar a to na prelome februára s marcom. Pri jesennej výsadbe musíte cibuľky zastrčiť do pôdy hlbšie, aspoň do hĺbky 5 cm aby och nepoškodili mrazy. Pri jarnej len 3 až 4 cm. Pred sadením cibuľky šalotky vytrieďte podľa veľkosti, porast bude jednotnejší a vyrovnanejší. Saďte ju na vzdialenosť 20 až 25 cm. Porast zbavujte buriny, a okopávajte. Dôležité je zavlažovanie. Z pôdy ju vyberajte hneď ako začnú žltnúť alebo usychať listy, aby sa cibuľky nerozpadávali. Ak ich začnete vyberať neskôr, oddelia sa a začnú vyháňať nové korene.

Šalotková polievka

Potrebujete: 250 g šalotky, 40 g masla, 40 g tvrdého syra, kocka bujónu, voda podľa potreby (alebo hotový vývar), chlieb podľa chuti, soľ, mleté čierne korenie, petržlenová vňatka.

Postup: Očistite si šalotku a nakrájajte na väčšie kúuy, restujte ju na rozpustenom masle. Zalejte horúcim vývarom, môžete použiť aj bujón rozmiešaný vo vode, dochuťte soľou a mletým čiernym korením. Polievku varte na miernom ohni kým nie je šalotka úplne mäkká. Kým sa polievka dovára, nakrájajte si pečivo a opečte si ho na panvici nasucho a posypte syrom. Polievku podávajte s opečeným pečivom.