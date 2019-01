Vieme, ako na to! Zabezpečte si skorú úrodu chrumkavého šalátu

Vďaka tomu, že vegetácia šalátu je pomerne krátka ani jeho nároky na pestovateľské podmienky nie sú obzvlášť vysoké, môžete ho aj v našich klimatických podmienkach pestovať prakticky nepretržite, po celý rok. Stačí, aby ste mali skleník, fóliovník alebo aspoň parenisko a vykryli tak obdobie, keď nemôže rásť vo voľnej pôde. Samozrejme, vyhraté majú hlavne majitelia vykurovaných skleníkov, ale ani parenisko nie je márne. Veď pochutnať si na vlastnom šaláte už v marci predsa stojí za to.

Včas dopestované priesady

So siatím na predpestovanie môžete začať už v januári a vo februári. Šalátové osivo vzchádza naozaj expresne rýchlo. Prvé klíčiace rastlinky spozorujete už po 3 či 4 dňoch. Kým do vzídenia by ste mali zabezpečiť teplotu 18 až 20 °C, neskôr ju môžete znížiť na 14 až 15 °C cez deň a na 12 až 13 °C v noci. Tak ako všetky priesady, aj šalátové potrebujú dostatok svetla a primeranú vlhkosť.

Keď budú mať mladé rastlinky dva úplne vyvinuté pravé listy, je dobré po jednej ich presadiť do zakoreňovačov, aby mali dostatok priestoru na zosilnenie. Počas 2 až 3 dní po presadení udržujte teplotu na 18 °C, potom ju môžete opäť znížiť na 14 až 15 °C počas dňa, a na 10 až 13 °C v noci.

Pri zalievaní platí rovnaké pravidlo ako pre šaláty na hriadke – zalievať treba dopoludnia, aby rastliny do večera oschli. Inak hrozí, že budete bojovať s napadnutím hubovými chorobami.

Nepodceňte správnosť vysadenia

Hoci presný pestovateľský spon šalátu hlávkového je daný odrodou, vo všeobecnosti sa pri rýchlení uplatňuje vzdialenosť 20 x 20 cm a pri skorom pestovaní na hriadke 25 x 25 cm.

Dôležité však je priesady „neutopiť“, teda sadiť plytko, nie hlbšie, ako rástli počas predpestovania. Srdiečko (stred) rastliny musí zostať najmenej centimeter nad pôdou. Hlboko vysadený šalát tvorí hlávky zlej akosti.

Šalát z pareniska

Najskoršie odrody môžete v teplom parenisku rýchliť od polovice februára. Prvú úrodu pozberáte už v polovici marca. Od začiatku marca budete môcť vysádzať už aj do poloteplých a od polovice mesiaca tiež do studených parenísk, skleníkov a fóliovníkov.

Ideálne je, keď po ujatí priesad udržíte teplotu 12 až 15 °C. Znamená to, že počas slnečných dní treba vetrať, čím zároveň predídete rozširovaniu hubových chorôb (pleseň šalátová, pleseň sivá, septorióza šalátu).

Vo všeobecnosti by ste mali vysádzanie predpestovaných priesad skorých jarných šalátov do krytých priestorov ukončiť do 25. marca.

Z priamej sejby

Neskorší jarný šalát môžete pestovať z priamej sejby na hriadke alebo v studenom krytom priestore. Sejte riedko do riadkov vzdialených 25 až 30 cm od polovice marca do polovice apríla. Jarné odrody z neskoršej sejby zvyčajne vybiehajú do kvetu. Úrodu začnete zberať od polovice mája. Jej dopestovanie urýchli prikrytie rastlín bielou netkanou textíliou.

TOP odrody

Na rýchlenie

– ‘Děvín’ (skleníky a fóliovníky), ‘Neferin’ (studené rýchlenie aj skoré poľné pestovanie), ‘Safír’ (aj do nevykurovaných fóliovníkov), ‘Bremex’ (vykurované skleníky a fóliovníky), ‘Cézaros’ (studené rýchlenie), ‘Citrin’ (vykurované skleníky a fóliovníky), ‘Smaragd S’ (nevykurované skleníky a studené pareniská), ‘Tyrkys’ (fóliovníky)

Na skoré poľné pestovanie

– ‘Červánek’ (skoré pestovanie pod netkanou textíliou), ‘Král Máje 1’, ‘Major’ (skoré pestovanie pod netkanou textíliou), ‘Deon’ (skoré pestovanie pod netkanou textíliou), ‘Faraon’ (priame vysievanie do 20. apríla), ‘Maraton’ (priame vysievanie do 30. apríla)