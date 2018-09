Viete, ako na to? 8 pravidiel správneho skladovania zemiakov

8 pravidiel správneho skladovania zemiakov

1. Pred uskladnením ich vytrieďte. Ponechajte len na prvý pohľad zdravé a nepoškodené hľuzy, ktoré nasucho očistite.

2. Dlhodobo neuskladňujte zemiaky s požerkami drôtovcov alebo pandráv chrústov. Druhotne do nich ľahko prenikajú baktérie rodu Erwinia carotovora a spôsobujú takzvanú mokrú hnilobu sprevádzanú nepríjemným zápachom, ktorá sa pri skladovaní ďalej šíri dotykom jednotlivých hľúz.

3. Dôležité je, nechať zemiaky po zbere niekoľko dní na dobre vetranom mieste, najlepšie pri teplote 10 až 15 °C obschnúť a takzvane vydýchať.

4. Hľuzy ukladajte do pivnice v drevených alebo plastových debničkách, prepravkách, sieťovaných či plátených, nikdy nie v plastových vreciach. Skladujte ich v tme.

5. Ak ste dopestovali viac odrôd, skladujte ich v označených debničkách.

6. Zemiaky by ste v žiadnom prípade nemali skladovať s jablkami – napáchli by, tekvicami ani cibuľou. Krátkodobé spoločné uskladnenie neškodí mrkve, kapuste, zeleru, kalerábom, petržlenu a hruškám. Cesnak sa so zemiakmi v jednej pivnici znesie.

7. Pri ideálnych skladovacích podmienkach vydržia asi šesť mesiacov. Nezabudnite na vetranie priestorov a v prípade silných mrazov na zabezpečenie vetracích otvorov.

8. Zemiaky nesmú namrznúť, inak získajú sladkú chuť.

Čítajte tiež: