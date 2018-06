Vysievajte fazuľku! Máme pre vás tip na popínavú odrodu

Ako na to?

Riadky by mali byť vzdialené 40 cm. Semená vysievajte do hĺbky tri centimetre, na vzdialenosť v riadku dva až tri centimetre. Siať môžete aj do hniezd vzdialených od seba päť až osem centimetrov po troch až piatich semenách.

Prihŕňajte

Keď rastliny vyrastú na výšku dlane, začnite ku každému riadku prihŕňať pôdu, aby ste tak zvýšili pevnosť rastlín a podporili tvorbu vlásočnicových korienkov dôležitých na príjem vody a živín. Prihŕňanie niekoľkokrát opakujte. Rastliny budú tvoriť viac kvetov i strukov s väčším množstvom fazuliek.

TIP na odrodu

Na letné vysievanie sa osvedčila odroda ‘Negra’, ktorá má jemné sýtozelené struky a čierne fazuľky.

