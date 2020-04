Poznáte ačokču? Je najvyšší čas na výsev alebo predpestovanie priesad

Cyklantéra odnožená známa aj ako ačokča (Cyclanthera pedata) patrí do čeľade tekvicovitých rastlín. Je to jednoročná popínavá bylina, ktorej stonka môže merať až 5 metrov. Pochádza z Južnej a zo Strednej Ameriky, preto je citlivá na zimu.

Na pôdu nie je náročná, ale najlepšie sa jej darí na vlhkých a teplých stanovištiach. Hlavnou výhodou pestovania u nás je, že popri minimálnych nárokoch na starostlivosť ju nenapádajú choroby ani škodce. Ačokču predpestujete podobne ako uhorky alebo papriku. Priesady vysaďte na hriadku v druhej polovici mája alebo skúste rovnako úspešnú priamu sejbu. Vysiať ju môžete napríklad k plotu, na ktorom počas sezóny spoľahlivo vytvorí nepriehľadnú zelenú stenu. S ohľadom na bujný rast sa odporúčajú maximálne štyri rastliny na štvorcový meter. Ak ich nebudete pestovať pri plote, na ktorý by sa mohli popínať, myslite na zhotovenie opory. Pretože výhonky môžu dorásť až do výšky troch či piatich metrov, je dobré ich asi v dvojmetrovej výške pribrzdiť zaštipnutím rastových vrcholov. Okamžite sa začnú rozkonárovať do strán a podporíte aj tvorbu plodov.

Ako ju využiť?

Na priamu konzumáciu sa zberajú len mladé struky s veľkosťou asi 4 cm, ktoré majú chuť podobnú uhorke alebo paprike. Staršie, ktoré majú už zrelé čierne semená, nie sú vhodné na priamu konzumáciu. Po vybratí tvrdých semien ich skúste naplniť mletým mäsom a zapiecť, použiť do zmesi dusenej zeleniny alebo do polievky. Plody treba včas obrať, pretože prvý mráz ich ihneď „spáli“. Môžu sa variť, dusiť aj nakladať.

Plody cyklantéry nie sú len chutné, ale aj zdravé. Obsahujú napríklad betakarotén, horčiny, vitamíny C, B1 a B2. Šťava pomáha pri liečbe zápalov uší. Plody sú vhodné pri cukrovke či vysokom krvnom tlaku. Najviac ich na rastlinách nájdete koncom augusta a v septembri až do prvých mrazov. Tak ako všetko, aj cyklantéru však treba konzumovať s mierou. Vraj zlepšujú i psychickú pohodu.

