Záhradkárčenie s deťmi: TOP 5 rastlín pre malých záhradkárov

Slnečnica

Deti jednoducho tejto vysokej a žiarivej slnečnici nedokážu odolať. Niektoré odrody môžu narásť dokonca do trojmetrovej výšky. Žltou farbou si však môžu rozžiariť aj balkón. Stačí si vybrať odrody určené na pestovanie v nádobách, ako napríklad ‘Teddy Bear’ či ‘Pacino’. Nezabudnite im vybrať väčšie a hlboké nádoby, zabezpečiť dostatok vlahy a slnka. Najvhodnejšie obdobie na vysievanie je koniec apríla.

Hrach

Pestovanie zeleniny môže byť pre deti mimoriadne obohacujúce dobrodružstvo – môžu totiž zjesť to, čo si samy vypestujú. Hrach môžete vysievať priamo do záhona už v polovici marca (teplejšie polohy). Pri teplote 10 °C vyklíči o 7 až 9 dní. Vysievajte ho na vzdialenosť 20 až 30 cm od seba, do hĺbky 5 až 6 cm. Medzi riadkami dodržujte v vzdialenosť 4 až 5 cm. Môžete vyskúšať napríklad extra sladkú odrodu ‘Certis’.

Reďkovka

Pre svoj rýchly rast je ideálnou zeleninou na prvú lekciu v záhradkárčení. Reďkovka zväčša vyklíči o 3 až 10 dní, pričom úrody sa dočkáte o 20 až 30 dní. S vysievaním môžete začať čo najskôr, postupne až do apríla, na slnečné miesta, do hĺbky 1 cm. Medzi riadkami dodržiavajte vzdialenosť 16 až 20 cm. Vyskúšajte skoré odrody: ‘Rapid Red’ (odolná proti nedostatku vlahy) či ‘Burro Gigante’ (odolná proti drevnateniu).

Jahody

Aj jahody sú pre deti jednoduchou rastlinou na pestovanie. Pri správnej starostlivosti sa dočkajú sladkej odmeny v podobe šťavnatých plodov. Môžu si ich dopestovať aj v nádobe na balkóne. Určite budete spokojní s odrodou ‘Flair’, ktorá dozrieva ako prvá, alebo ‘Clery’. Najvhodnejší čas na vysádzanie sadeničiek (ideálne frigo) je marec alebo apríl. Pred neskorými jarnými mrazmi ich chráňte netkanou textíliou.

Mrkva

Preferuje chladnejšie teploty a dozrieva približne o 30 dní. Skoré odrody vysievajte v marci a apríli do ľahkej pôdy, bez kameňov. Existuje veľa farebných odrôd, od klasickej oranžovej cez žltú, fialovú až po bielu, spomedzi ktorých si deti určite vyberú svojho favorita. Do pozornosti dávame skorú odroda ‘Nectar F1’, ktorej sladkú chuť si ihneď zamilujú.

