Zakročte proti hrabošom už teraz, aby v zime nenapáchali veľa škôd

Prítomnosť hraboša poľného trápi v tomto roku veľa záhradkárov a aj poľnohospodárov. Niet sa čo čudovať, sú premnožené a hladné. Drobný hlodavec so zvučným latinským pomenovaním Microtus arvalis je dlhý asi 10 cm. Má nenápadné hnedosivé sfarbenie chrbta a biele bruško. Sluch mu zabezpečujú široké a krátke ušká, zrak majú na starosti malé oči. Je nízky, takže pri chôdzi ťahá bruško po zemi. Chvost má naproti myšiam krátky. Zdržiava sa v podzemných norách v kolóniách. Jeho reprodukčná schopnosť spadá do teplých mesiacov, a to už na začiatok apríla pričom trvá až do konca septembra.

Vnútromaternicový vývin trvá približne tri týždne a končí pôrodom niekedy aj deviatich mláďat. Zlé pre pestovateľa je, že týchto vrhov môže byť počas uvedených mesiacov až šesť.

Stretnete ho tu i tam

Najviac sa mu páči v blízkosti zdroja obživy, ktorým je zaručene záhrada plná dobrôt. Prevažne však ohrozuje záhrady v blízkosti lesov a polí. K jeho premnoženiu sa pomáhajú mierne zimy a absencia prirodzených nepriateľov, ako sú líšky a dravé vtáky. Vyššie teploty počas zimy majú za následok, že hraboše neprechádzajú do štádia zimného spánku, a to tiež pestovateľom nepraje. Hostia sa na uskladnenej úrode, alebo na mladých ovocných stromčekoch.

K premnoženiu hrabošov pomáha aj neporiadok v záhrade. Lákajú ich pozberové zvyšky, ktoré ostali rozhodené v záhrade. Rovnako aj zvyšky nepozberanej úrody, nepohrabané a neodpratané lístie, nedostatočne obrobená pôda a zanedbané kompostovisko. Tu sa vedia schovať pred nepriazňou počasia, pričom potravu majú doslova na skok.

Škody dokáže napáchať poriadne

Na ovocných stromčekoch mladších ako päť rokov vyhľadávajú sladkú ešte jemnú kôru, ktorá im dodá energiu. Obhryzie stromček po celom obvode kmeňa do takej výšky do akej dosiahne. Neobíde ani koreňový krčok. Takto obhryzený stromček nemá ochrannú bariéru pred infekciami, prúdenie štiav medzi nadzemnou a podzemnou časťou zlyháva a v dôsledku toho strom usychá. V záhrade si neodriekne koreňovú zeleninu, okopaniny, opadané ovocie a dokonca ani jahody či cibuľky a hľuzy niektorých druhov kvetín.

V ochrane pomáha prevencia

Záhradu treba pravidelne upratovať. Vždy po zbere úrody by nemali na hriadkach ostávať nijaké pozberové zvyšky.

Opadané lístie sa snažte čo najskôr po zhrabaní na hromadu odniesť, aby sa v nej hraboše neubytovali.

Kompost pravidelne prehadzujte a kontrolujte.

Opadané ovocie zbierajte zo zeme, aby ho drobní maškrtnici neobjavili.

Dôsledné obrábanie pôdy neustále narúša spleť chodbičiek, ktoré si hraboš pod jej úrovňou robí.

Opodstatnenie má aj podpora prirodzených nepriateľov. V malej záhrade sa osvedčilo budovanie bydiel pre dravé vtáky. Podobne pomáha aj stavba búdok.

Kmene stromov sa môžete pokúsiť ochrániť aj bariérou z takzvaného zajačieho pletiva alebo sa dajú kúpiť špeciálne plastové sieťky.

Skúsiť by ste mohli aj zvukové nástrahy, ktoré ich nepríjemným tónom vyženú. Dá sa na to použiť podomácky vyrobená veterná vrtuľa z plastovej fľaše. Mala by byť umiestnená čo najbližšie k chodbičke.

Pomôcť by mohli aj mechanické pasce, ktoré sa predávajú na tento účel. Natiahnuté sa umiestnia ku vchodom do chodbičky. Je treba ich pravidelne kontrolovať.

Účinné sú podľa záhradkárov aj niektoré rastliny, ktoré svojou aromatickou zložkou prirodzene hraboše odpudzujú. Patria medzi ne korunkovka strakatá, cesnak zlatožltý, ale aj narcisy a prýštce.

Chémiu zapojte len ak prevencia nezaberie

Pokiaľ mechanické spôsoby a preventívne opatrenia nesplnili predpokladaný účinok. Chemická ochrana je však vhodná pri extrémnom premnožení, kedy sa už škody spôsobené v záhrade nedajú tolerovať. Navyše v súčasnosti nie sú proti hrabošovi poľnému dostupné žiadne povolené prípravky.

