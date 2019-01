Zaručený recept ako uľahčiť semienkam klíčenie

Kľúčovými kritériami, ktoré by mal spĺňať každý substrát určený na vysievanie a rozmnožovanie, sú jemnosť a neškodnosť. Znamená to, že jeho štruktúra by mala byť dostatočné jemná a uľahčovať rast koreňov. Každý takýto substrát, ktorý si kúpite, neobsahuje žiadne zárodky chorôb či prítomnosť lariev škodcov. Dokonca v ňom nenájdete ani semená burín. Zároveň spĺňa požiadavky rastlín na fyzikálne i chemické vlastnosti pôdy.

Vo výsevnom substráte nájdete :

Rašelinu

Hlavná zložka každého substrátu, ktorému dodáva jemnosť, pomáha udržiavať vlahu a zabezpečuje správny pomer vzduchu pre korene. Takéto substráty zväčša obsahujú zmes bielej a čiernej rašeliny. Rozdiel medzi nimi je v stupni rozkladu, ktorý má vplyv na ich fyzikálne vlastnosti. Biela rašelina s nižším stupňom rozloženia v substráte je svojimi vlastnosťami vhodná predovšetkým na použitie v zakrytých priestoroch. Veľmi dobre zadržiava vlahu, čo znižuje častú potrebu zálievky. Ľahšie sa však utlačí, čím zasa znižuje priepustnosť vzduchu pre korene. Našťastie, tieto jej vlastnosti vyrovnáva čierna rašelina s vysokým stupňom rozloženia. Čierna veľmi rýchlo vysychá a je vhodnejšia na pestovanie rastlín mimo skleníka. Má však tendenciu rozbahniť sa, čo by mohlo spôsobiť zahnívanie koreňov. Práve pre spomínané plusy i mínusy oboch druhov rašeliny výrobcovia namiešajú do substrátov ich pomer tak, aby vyhovoval jednotlivým potrebám rastlín. V tomto prípade mladým semenáčikom.

Ílové minerály a ďalšie zložky

Ide o mikročastice potrebné na udržanie požadovaného chemického zloženia substrátu. Ich úloha je pútať živiny, či už dodané výrobcom alebo záhradkárom, aby sa nevyplavovali. Vďaka ílovým minerálom je hodnota pH substrátu viac-menej stabilná. Vplývajú aj na reguláciu vody, pretože uľahčujú jej vsakovanie a substrát sa vďaka nim príliš neutláča. Na podobné účely sa pridáva do substrátov ešte piesok, prípadne perlit.

Minerály obsiahnuté v substráte vystačia priemerne na 6 týždňov od sejby. Pri substrátoch vyrobených podomácky sa ich množstvo ťažko odhadne.

Kompost

V namiešanom substráte od certifikovaného výrobcu nájdete kôrový humus s ustálenými vlastnosťami a zelený kompost, ktorý ešte stále „pracuje“ a uvoľňuje živiny pre rastliny priebežne počas rastu. Sú pre ne okamžite prijateľné. Rovnako stopové prvky.

Prospešné mikroorganizmy

Huba Trichoderma virens primiešaná v substrátoch aktívne potláča pôvodcov hubových ochorení, ako napríklad padanie klíčnych rastlín, ktoré zapríčiňuje huba z rodu Pythium. Ďalšia nepríjemná huba je z rodu Fusarium, ktorá spôsobuje vädnutie a žltnutie listov. Do rastliny sa dostane cez korene a ďalej sa šíri cievnymi zväzkami. Vyskytuje sa hlavne, ak je vlhko a teplo. Pred hmyzom poškodzujúcim mladé rastliny obraňuje priamo zo substrátu huba Metarhizium anisopliae.

Čo musí kvalitný výsevný substrát spĺňať:

neobsahuje zárodky chorôb ani škodcov

neobsahuje semená nežiaducich rastlín

je ľahký a vzdušný

po zaliati sa nelepí a nevytvára homogénne blato

by nemal obsahovať vysoké dávky hnojiva, ktoré by mohlo mladú rastlinku spáliť

