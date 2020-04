Zbavte sa ho raz a navždy! Tieto triky na krtka zaručene účinkujú

Krt podzemný žije na lúkach, poliach, v lesoch i v záhradách. Spoločnosť mu často robí hryzec vodný, hrdziak lesný, hraboš poľný, ryšavka lesná a ryšavka žltohrdlá. V podzemí si vyhrabáva chodby, ktoré sú navzájom pospájané do rozsiahleho labyrintu dosahujúceho úctyhodné rozmery. Za život je schopný vyraziť až kilometer podzemných štôlní.

Krtko má pod povrchom pôdy spleť chodbičiek, z ktorých hneď niekoľko vedie do komôrky, ktorú krtko používa na odpočinok. Spravidla sa táto nachádza pod najväčším krtincom. V priemere môže mať aj tridsať centimetrov. Z tejto pomyselnej miestnosti sa dostanete do ďalších častí krtkovho obydlia. Spomínate si na rozprávku o Palculienke? Starý krt ju viedol tmavými chodbami do rozličných miestností, aby sa jej mohol pochváliť svojím kráľovstvom. I v realite má krtko hneď niekoľko ďalších priestorov, ktoré využíva ako komoru alebo toaletu. V komore si ukladá zásoby, pre prípad, že by nemal dostatok dážďoviek a pandráv. Dokonca má aj miestnosť na pitnú vodu.

Vyplašili ho až zemné práce

"Skúsil som už všetko - od jedu, vytápania, delobuchov do diery až po ultrazvukové plašiče, pri ktorých mi spravil tri kôpky. Nepomáhal ani pes, ani mačky. Stál som aj s motykou nad kopčekom, ktorý pred mojimi očami rástol a zase nič. Prosil som o radu i na internetových fórach - nič. Najlepšia rada bola, že sa ho istotne zbavím, ak sa presťahujem. Potom začali v susedstve budovať jednu výstavbu a zrejme až zemné práce ho nakoniec vyplašili. Dokedy, to sa uvidí. Potom mi neostane nič iné, len dom predať!

Vladimír