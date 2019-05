Zber úrody nových zemiakov z nevykurovaného skleníka! Vyskúšali sme a ide to

Raz dávno jedna rodina vyhodila do suda v skleníku zemiaky, ktoré v kuchyni naklíčili a už neboli vhodné na konzum. Bolo približne koncom októbra. Nevyhodili ich do kompostu ani do komunálneho odpadu, ale skončili v sude kde sa na ne zabudlo. Nejakým nedopatrením ich prihrnuli a na jar sa nestíhali čudovať. Klíčili, tak ich nechali a priebežne aj prihŕňali. Keď už bolo treba skleník vyčistiť a vysadiť do neho papriku a rajčiaky, zemiaky museli von. Úroda, ktorú pozberali vôbec nebola mizerná naopak, hľuzy boli zdravé a krásne veľké.

A tak sme to skúsili aj my

Na jeseň sme pred príchodom mrazov pokusne vysadili niekoľko hľúz zemiakov. Nebola to certifikovaná sadba a už vôbec nie morená. Iba klasické naklíčené zemiaky z potravín. Vyhĺbili sme výsadbovú jamu, tak ako pri bežnom spôsobe v záhrade. Hľuzy sme umiestnili klíčkami smerom nahor a prihrnuli sme. Po správnosti by sa mala pôda ešte na ochranu pred mrazmi prikryť netkanou textíliou. V tomto prípade tak nebolo a aj napriek tomu zimu prečkali. V marci sa objavili prvé lístočky a s pribúdajúcimi slnečnými lúčmi narástli do poriadnych rozmerov. Rastliny sme neprihŕňali, pretože sme v úspech neverili. Vodu samozrejme dostali, ale hnojivo nie. A výsledok posúďte sami! Vňať ani nestihla poľahnúť, ale vzhľadom na pokročilý dátum, rastlinu museli uvoľniť miesto priesadám. Vybrali sme ich a s takmer žiadnou starostlivosťou sme z pôdy vybrali asi 6 kg zdravých nových zemiakov.

Naše odporúčania

Ak sa na jeseň odhodláte k výsadbe, po vybratí starých rajčiakov, uhoriek a papriky pôdu prekopte a dobre vyhnojte. Najlepší na vyhnojenie je granulovaný maštaľný hnoj, ktorý sa postupne bude rozkladať a zásobovať hľuzy živinami. Vysádzajte na konci októbra prípadne začiatkom novembra. Termín je dôležitý, aby zemiaky stihli narásť, vňať zakvitnúť a vytvoriť hľuzy do dátumu výsadby plodovej zeleniny na rýchlenie v nevykurovanom skleníku. Vysadenú plochu chráňte netkanou textíliou, alebo nástielkou zo slamy či pokosenej trávy. Ak sa vám zdá prihŕňanie vňate náročné, zásobte sa lisovaným balíkom slamy koncom leta. Použijete ho miesto zeminy a hľuzy sa vytvoria v slame, budú čisté. Výsadbu urobte pozdĺž skleníkových okien, takto rastlinám doprajete dostatok svetla a hlavne vlahy zo stekajúcej vody, ktorá presakuje do skleníka pri jarných dažďoch. Po objavení sa vňate dbajte na zálievku.

