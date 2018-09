Zelené paradajky? Máme pre vás 5 tipov, ktorými im pomôžete dozrieť

Koreňmi hore

Rajčiaky dozrejú v chránených priestoroch zavesené za korene. Pred príchodom mrazov ich vyberte z pôdy aj s koreňmi a zaveste do chladnej, ale dobre vetranej miestnosti. Živiny z celej rastliny sa postupne presunú do plodov, tie budú postupne dozrievať.

Na južnom slnku

Overené, aj keď najpomalšie je dozrievanie na okennom parapete. Plody opatrne pozberajte, aby ste zabránili vstupu infekcie. Môžete ich odrezať aj so stopkou a tak poukladať na okno. Najlepšia je samozrejme južná strana, kde slnko svieti najdlhšie.

Zabalené do fólie

Iste ste už čítali, že ovocie sa nemá skladovať spolu so zeleninou a zemiakmi. Je to pre produkciu etylénu dozrievajúcim ovocím. V prípade nedozretých plodov je to veľká výhoda. Stačí, keď k rajčiakom pribalíte zopár dozretých jabĺčok a všetko vzduchotesne obalíte fóliou.

Viac slnka

Ak ešte nehrozí ochladenie a rajčiaky plánujete nechať na záhonoch, doprajte im aspoň viac slnka. Aj takáto náročná úloha sa dá vyriešiť jednoducho. Vytvorte im odrazovú plochu z drevených latiek, ktorú obalíte alobalom. Takýmto jednoduchým spôsobom sa im dostane dvojnásobné množstvo slnečných lúčov.

V pohári s vodou

Posledný cherry rajčiak môže dozrieť aj v pohári s vodou. Stačí, ak odrežete stonku s niekoľkými plodmi a dvoma až troma listami. Kvantita by však nemala byť na úkor kvality, na stonke ponechajte len dva až tri rajčiaky, aby ich listy stihli vyživiť a stonka dobre zásobila vlahou.

Čítajte tiež: