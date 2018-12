Zima im svedčí! Vyskúšajte pestovať endíviu a eskariol

Čakanka štrbáková (Cichorium endivia) je u nás zatiaľ len veľmi zriedka pestovaná zelenina. Obľubu si získala hlavne v južnej Európe, teda v krajinách s miernymi zimami, napríklad vo Francúzsku a v Taliansku, kde ju poznajú už od čias antiky.

Endívia verzus eskariol

Podľa tvaru listov sa čakanka štrbáková rozdeľuje na dve formy. Jesenná, známa ako endívia (C. endivia var. Crispum), má výrazne kučeravé, niekedy až jazykovité listy so žltým až bielym stredom a jemnou chuťou. Listy zimnej endívie – eskariolu – (C. endivia var. latifolium) sú pevnejšie celokrajné a rôzne široké. Rastliny sú otužilejšie, preto sa často zberajú až v období Vianoc. Vzhľadom na klimatické podmienky sa však eskariol u nás prakticky nepestuje.

Sejte po skorých zeleninách

Čakanka štrbáková má na pestovanie podobné nároky ako šalát. Rastlinám doprajte teplú slnečnú polohu chránenú pred vetrom. Vyžadujú hlboko spracovanú humóznu priepustnú a teplú pôdu dobre zásobenú živinami. Pretože neznášajú priame hnojenie maštaľným hnojom, vyhnite sa pestovaniu na hriadkach s organickou hmotou zapracovanou v jeseni.

Pretože čakanka je rastlina krátkeho dňa, vysievať ju treba od druhej polovice júna a v júli, aby nevybiehala do kvetu a stihla dorásť na jesennú alebo zimnú konzumáciu. Hodí sa ako následná plodina po skorých zeleninách do druhej alebo tretej trate.

Po zbere predplodiny pôdu zrýľujte, podľa potreby zapracujte priemyselné hnojivá a hriadku jemným spracovaním pripravte na siatie osiva. Jednotlivé riadky by mali byť od seba vzdialené 30 až 40 cm. Po vytvorení štyroch listov rastlinky jednoťte na 30 cm.

Počas vegetácie hriadku udržiavajte bez burín, rozrušujte pôdny prísušok. Dôležitá je dostatočne vlhká, ale nie premokrená pôda, lebo aj sucho núti rastliny kvitnúť na úkor tvorby pekných hlávok listov.

Bielenie zjemní chuť

Dva až tri týždne pred zberom sa hlávky endívie aj eskariolu bielia, aby listy získali jemnejšiu chuť. Rastliny treba zviazať a do polovice zahrnúť zeminou alebo ich stredy prikryť terakotovým črepníkom. Dôležité je, aby boli obschnuté, lebo po zviazaní a prihrnutí či zakrytí by mohli začať hniť.

Čerstvé listy i v zime

Zber hlávok sa začína v októbri a podľa potreby či počasia môže pokračovať aj celý november. Ak však hrozia mrazy, rastliny radšej opatrne vyberte z pôdy spolu s koreňmi a v pivnici ich založte do vlhkého piesku. Pri teplote 2 až 5 °C, dostatočnej vzdušnej vlhkosti a pri pravidelnom vetraní vydržia až do januára.

Čakanku štrbákovú môžete spracovávať rovnako ako šalát hlávkový či listový. U nás je dostupné prevažne osivo kučeravej formy s bielym alebo žltým stredom, ponúkané aj pod označením typ frisée.