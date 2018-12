Zlákala vás pak choi? Skvelé tipy, ako ju pripravíte zdravo a chutne

Najviac látok si zachováva v surovom stave, preto sa využíva do rôznych zeleninových šalátov a smoothie. Pri tepelnom spracovaní majú listy tendenciu rýchlo vädnúť, a tak sa odporúča najskôr ich na niekoľko minút vložiť do misky s horúcou vodou, potom vybrať a asi na minútu dať do vody, do ktorej ste nasypali kocky ľadu. Po vybratí a usušení ich môžete tepelne upravovať.

Je to obľúbená zelenina v ázijskej kuchyni, kde sa kombinuje v inými druhmi zeleniny pri príprave vo woku. Na ochutenie sa okrem iného používa najmä cesnak a ďumbier. Krájajú ju na hrubšie rezance, alebo len rozrežú na polovicu. Stačí ju v podstate iba niekoľko minút v jedle prehriať.

Polievka

Uvarte si hovädzí alebo kurací vývar, do ktorého okrem koreňovej zeleniny pridajte bobkový list, očistený cesnak a ďumbier nakrájaný na plátky. Keď je mäso mäkké, vyberte ho a nakrájajte na kúsky. Vývar preceďte a vložte doňho na rezance nakrájaný pak choi a na kolieska nakrájanú jarnú cibuľku a mrkvu z vývaru. Len krátko nechajte prejsť varom. Kto má rád, pridá si aj čili papričku. Okrem mäsa vložte do polievky uvarené širšie rezance.

Ako obmenu môžete do vývaru priliať kokosové mlieko a polievku ochutiť karí korením.

Pak choi s vajcom

Do woku nalejte trochu oleja a opražte na ňom dve nakrájané cibule a čili papričku. Pridajte nakrájaný pak choi, krátko opražte a pridajte asi 300 g nakrájaných rajčiakov (z konzervy), 4 až 5 lyžíc sójovej omáčky a 2 až 3 lyžice kokosového mlieka. Chvíľu poduste, osoľte a okoreňte. Podávajte s vajíčkami uvarenými natvrdo, ktoré nakrájajte na menšie kúsky.

