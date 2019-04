Buďte opatrní a chráňte sa! S jarnými dňami začala aj sezóna kliešťov

Je všeobecne známe, že tento hmyz prenáša viaceré ochorenia, medzi najzávažnejšie patrí najmä kliešťová encefalitída (zápal mozgových blán) a lymská borelióza. Kým proti encefalitíde sa dá zaočkovať, proti borelióze očkovacia látka neexistuje. Je preto dôležité, predchádzať stretnutiu s týmto chrobákom.

Snažte sa pred nimi chrániť

Už na prvej vychádzke do prírody by ste mali pamätať na hroziace nebezpečenstvo. Je vhodné chrániť si čo najväčšiu časť tela odevom - obliecť si dlhé nohavice, vrchný odev s dlhým rukávom a zakryť si aj hlavu. Odporúča sa použiť repelentný prípravok.

Kde žijú kliešte?

Ale nemusíte chodiť ani do prírody, stačí zájsť do parku či do svojej záhrady a môžete natrafiť na tohto parazita. Neplatí totiž mýtus, že kliešte žijú na stromoch a odtiaľ "skáču" na svoje obete. Naopak žijú v poraste trávy a na nízkych kroch do výšky jedného metra. U nás sa kliešte obyčajné (Ixodes ricinus) vyskytujú takmer na celom území Slovenska, vplyvom globálneho otepľovania sa rozšírili aj do severnejších oblastí. Stretnúť sa s nimi môžete až do nadmorskej výšky 800 metrov.

Čo môže pomôcť?

Po návrate domov je potrebné prezrieť si celé telo, najmä rôzne záhyby, ako je napríklad podpazušie, ale aj vlasovú časť. Ak na koži nájdete kliešťa, je dôležité, aby ste ho vytiahli do 24 hodín od prisatia. Najlepšie sa ho zbavíte pomocou pinzety. Chyťte ho čo najbližšie k hlavičke a opatrne ho vykývajte z boka na bok. Nesmiete to robiť násilne a z ranky ho vytrhnúť. Miesto vpichu potom vydezinfikujte.

Ak sa vám kliešťa vybrať nedarí, prípadne ak ste z neho časť odtrhli, vyhľadajte zdravotnícku pomoc. Po odstránení kliešťa si miesto vpichu niekoľko dní až týždňov kontrolujte. Bežný vpich má len niekoľko milimetrov, je mierne začervenaný a môže trochu svrbieť. Ak však zistíte, že miesto je oveľa väčšie a nesvrbí, môže to znamenať nákazu lymskou boreliózou a treba urýchlene navštíviť lekára. Je to totiž veľmi nebezpečné ochorenie, ktoré ak sa včas nezachytí, môže zanechať trvalé následky.