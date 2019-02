Mýty a fakty o sovách! Záhradkári, vedeli ste, aké vedia byť užitočné?

Hoci sa už malým deťom predstavujú ako nočné vtáky, nie je to celkom presné. Väčšina síce vedie prevažne nočný život, niektoré druhy sú však aktívne i za šera, na súmraku, brieždení či dokonca uprostred dňa. Vynikajúci zrak im umožňuje dobre vidieť za prítmia, nie však v úplnej tme.

Nepravdivé mýty

Naši predkovia im prisudzovali magické schopnosti a negatívne vlastnosti. Povery o tom, že hlas kuvika obyčajného na priedomí predznamenáva smrť, sú naozaj len mýty. K ľudským usadlostiam zalietava výlučne za potravou – nočnými motýľmi a chrobákmi, ktoré sa zhlukujú do hustých rojov okolo pouličného osvetlenia či lampy na priedomí. Ďalšie druhy sov, ako je kuvičok vrabčí, myšiarka ušatá, pôtik kapcavý, sova obyčajná i dlhochvostá, ako aj naša najväčšia sova výr skalný, sa približujú k ľudským obydliam hlavne v zime, keď je v prírode núdza o potravu. V dvoroch na dedinách, kde sa ešte stále chová hydina či dobytok a na jeseň tam prichádzajú zimovať drobné hlodavce, nachádzajú podstatne bohatšiu a pestrejšiu obživu. Prítomnosť sov na strome vo dvore alebo v záhradke je tak vítaná.

Počujú naozaj všetko

Príroda ich obdarila mimoriadne citlivým a výkonným sluchom, aby mohli počas letu v lese zachytiť aj ten najmenší šuchot. Lepšie počuť chrobáka lezúceho po kôre stromu či myš poskakujúcu po suchom lístí im umožňuje aj malé perie na hlave, usporiadané do kruhového alebo srdcovitého závoja. Tento špecifický znak výrazne zosilňuje zvukové vnemy z okolia, usmerňuje ich a vedie do asymetricky umiestnených ušných otvorov. Je to niečo podobné, ako keď si k ušiam priložíte dlane, čím zväčšíte plochu, pomocou ktorej sa zvukové vnemy sústredia do ušného otvoru.

Sliediaca sova často otáča hlavu na všetky svetové strany, pričom jej jednostrannou otočkou dokáže zmonitorovať okolie v rozsahu až 270 stupňov. Môže ňou kývať hore-dole, zboka nabok, opisovať kružnicu, ležatú či stojatú elipsu a nezriedka i osmičku. Toto tak trochu poetické a mimoriadne komicky vyznievajúce predstavenie má však jediný význam – zvukovú lokalizáciu potenciálnej koristi. Ak sova z niektorého smeru započuje niečo zaujímavé, uprene sa tam zadíva a sústredene načúva. Keď sa presvedčí, že ide o vhodnú korisť, ktorú je možné uloviť, priamočiaro sa za ňou pustí. Hoci napríklad šuchotajúcu myš v prítmí lesa sotva vidí, za pomoci zvukových vnemov ju s neuveriteľnou presnosťou 1,6 stupňa dokáže spoľahlivo lokalizovať. Vďačí tomu práve závoju z jemného peria, keďže veľké oči neslúžia na nočné videnie ani zďaleka tak dobre.

Začudovaný pohľad

Svojim zovňajškom sovy pôsobia ako neobyčajne múdre vtáky. Veľká hlava a oči dodávajú väčšine druhov mimoriadne vážny až zádumčivý výzor. Keď sa však na vás z otvoru búdky zadíva pôtik kapcavý, bude pôsobiť až nezvyčajne začudovaným dojmom. Nahnevané grimasy, gúľanie očami, ktoré sú často vyvrátené dohora, pokyvkávanie hlavou zboka na bok či krútenie ňou najskôr v smere, potom zasa proti smeru hodinových ručičiek... Táto neveľká sova sa však len hrá na niekoho silnejšieho, než v skutočnosti je, aby takto zastrašila votrelca.

Prilákajte ich do záhrady

Nielen pre drobné vtáctvo, ale aj pre sovy môžete zhotoviť takzvaný sovník a vyvesiť ho v sade či v záhrade. Možno sa zapáči napríklad sove obyčajnej. Tá si pri nedostatku prirodzených dutín rada prisvojí nový príbytok.

Jeho dno by malo mať rozmery 25 x 25 cm. Ideálna výška búdky je 40 cm. Nezabudnite, že otvor s priemerom 10 cm musí byť umiestnený v hornej tretine príbytku. Sovník umiestnite na veľký, košatý strom rastúci skôr v skupine než ako solitér, aspoň do výšky osem metrov. Otvor by mal smerovať na juh alebo východ a poskytovať dobrý rozhľad.

Ak sa vám do záhrady podarí zimujúce sovy alebo na jar dokonca soví pár prilákať, o ochranu ovocných stromčekov a zeleniny pred hrabošmi či hryzcami budete mať postarané.