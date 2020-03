Vyskúšajte! 7 TIPOV, ako sa zbaviť KRTKA v záhrade

7 rád našich čitateľov:



1. Hrkotajúce plechovky

„Osvedčené je osadiť plechovky z nápojov na drôt, ktorý sa zapichne do diery. Ustavičný hrkot plechovky za pomoci vetra krtka odoženie.“

Čitateľ Jozef

2. Odchytiť a odniesť do prírody

„Keď začne krt robiť kopček, treba ho vyrýľovať, krtka dať do vedra a odniesť ďaleko do voľnej prírody. Treba to stihnúť skoro na jar, kým sa krtky nerozmnožia, lebo potom už nič nepomôže.“





Čitateľka Slávka

3. Krtko je pomocník

„V našej záhrade krtky nelikvidujeme. Sú to pomocníci, ktorí odstraňujú ďalšie škodce. Korene vysadených rastlín chránime sieťkami.“

Čitateľka Eva

4. „Zázračné“ odvary

„My sme skúsili babské recepty. Krtky neznášajú zápach cibule, a tak sme uvarili odvar. Ten sme naliali do krtincov. Účinná je aj citrónová šťava, ocot, čierne korenie či pomarančová kôra.“

Čitateľka Daniela

5. Šupky z cesnaku a cibule

„Mne pomohlo, keď som do dier, ktoré krtko urobil, dala cibuľové a cesnakové šupky, ktoré som zaliala vodou. Šupky zberám celú zimu.“

Čitateľka Mária

6. Voňavé guličky

„Guličky, ktoré sa dávajú do WC umiestnim do dier.“

Čitateľ Allik

7. Pomohla baza

„Do dier dám listy z bazy a to zaberá.“

Čitateľ Marcel

„Pomohli bazové konáriky, ktoré treba natlačiť do dier.“

Čitateľka Mária

--------------------------------------------

Zaujímavosti a fakty o krtkovi nájdete v galérii TU

Pozrite si video, ako rýchlo dokáže krtko hrabať:

Zdroj: youtube.com/ Matty Molenation