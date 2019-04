Chutný obed či večera? Pečená špargľa so slaninkou je to pravé

Pečená špargľa so slaninkou

Potrebujete: špargľu, anglickú slaninu, cesnak, olej, soľ, syr, zemiaky

Aby ste mali istotu, že špargľa bude mäkká je ju treba najprv predvariť. Takže ju vložte do vriacej vody a chvíľku varte. Potom ju vyberte a prepláchnite studenou vodou. Pripravte si plátky syra a anglickej slaniny.

Asi po 2 ks špargle zabaľte do jedného plátku syra a slaniny. Konce, ktoré trčia môžete trochu osoliť. Dajte do pekáča, pokvapkajte olejom a pridajte nasekaný cesnak. Nechajte zapiecť. Podávajte so zemiakmi.

Vyskúšajte tiež:

Zapekaná zelenina so syrom. Pochutnajte si na karfiole či brokolici

Rýchlo pripravený bulgur s paprikou a bylinkami si obľúbite