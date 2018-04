Dunajské vlny: Pripravte dezert na sviatočné dni

Potrebujete:

2 poháre zaváraných višní (á 670 g), 250 g zmäknutého masla, 180 g práškového cukru, 1 balíček vanilínového cukru, štipku soli, 5 vajec,



400 g hladkej múky, 3 ČL kypriaceho prášku, 150 ml mlieka, 2 PL kakaového prášku, 2 PL mlieka alebo rumu

Plnka: 1 vanilkový puding, 2 PL kryštálového cukru, 80 g práškového cukru, 500 ml mlieka, 250 g zmäknutého masla,

Poleva: 200 g horkej čokolády, 2 PL oleja

Postup:

1. Višne necháme odkvapkať a môžeme ich aj odkôstkovať. Do misy dáme maslo pokrájané na kúsky, cukor a vanilínový cukor. Suroviny elektrickým šľahačom vyšľaháme do peny. Do tejto hmoty postupne po jednom zašľaháme vajcia.

2. Múku premiešame s kypriacim práškom a so štipkou soli a postup­ne spolu s mlie­kom zapracujeme do maslovo-vajcového krému.

3. Rúru predhrejeme na 170 °C. Na vymastený plech dáme polovicu cesta a rovnomerne ho rozotrieme kuchynskou stierkou. Do druhej polovice cesta zamiešame kakao spolu s mlie­kom alebo s ru­mom. Kakaové cesto nanesieme na svetlé cesto. Odkvapkané višne dáme na tmavé cesto a lyžicou ich doň mierne zatlačíme. Koláč pe­čieme v rú­re 30 minút. Necháme vychladnúť.

4. Na povrch koláča si pripravíme krém z pudingového prášku, 2 lyžíc cukru a mlie­ka podľa návodu na obale.

5. Vyšľaháme maslo a práškový cukor na krém. Po lyžiciach doň zapracujeme vychladnutý puding. Krém rozotrieme na upečený korpus a dáme na hodinu do chladničky.

6. Pripravíme si čokoládovú polevu. Čokoládu polámeme na kúsky, vo vodnom kúpeli ju pomaly roztopíme a pridáme do nej olej. Polevu natrieme na koláč a vidličkou na jej povrchu urobíme vlnky.

Čítajte tiež:

Úplne jednoduché! Voňavé bylinkové tyčinky

Krásna jablkovo-škoricové ruže