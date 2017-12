Jedlo, ktoré patrí k Vianociam! Vyskúšajte recept na sviatočnú kapustnicu

Tradičná kapustnica

Potrebujete: 500 g kyslej kapusty, 50 g slaniny, 200 g údenej krkovičky, 200 g údenej klobásy, veľkú hrsť sušených húb, 1 cibuľu, 3 strúčiky cesnaku, soľ, mleté čierne korenie, celé čierne korenie, nové korenie, červenú papriku, bobkový list

Do veľkého hrnca dajte huby a pol lyžičky čierneho korenie a soľ. Pridajte 8 guličiek celého čierneho korenia a 5 guličiek nového korenia. Zalejte 2 l vody a varte asi 30 až 40 minút. Potom pridajte do hrnca kyslú kapustu, klobásu a krkovičku a varte ďalších 40 minút. Na panvici si zatiaľ opražte slaninku, ku ktorej pridajte červenú papriku a pridajte ich do hrnca. Potom osmažte aj cesnak a cibuľku, ktorú ste si nadrobno nakrájali a tiež vložte do hrnca. Chvíľu varte (15-20 minút).