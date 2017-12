Jednoduchý a rýchly dezert na silvestrovskú oslavu

Orechový koláč

Čo budete potrebovať:

Cesto:

250 g hladkej múky, 100 g práškového cukru, 1 vajce, 2 žĺtky, 100 g rozpusteného masla, štipku soli

Plnka:

120 g zmäknutého masla, 150 g medu, 300 g nasekaných vlašských orechov, 150 g práškového cukru, 5 žĺtkov, 100 ml sladkej smotany, 50 ml rumu, práškový cukor na ozdobenie

Postup:

Na doske zmiešajte preosiatu múku s cukrom a so štipkou soli. Pridajte celé vajce, 2 žĺtky a rozpustené maslo. Na pomúčenej doske vypracujte mäkké vláčne cesto, zabaľte ho do potravinovej fólie alebo do mikroténového vrecúška a asi hodinu nechajte odpočívať v chladničke. Potom cesto rozvaľkajte a vyložte ním stredne veľkú okrúhlu formu, ktorú ste vystlali papierom na pečenie. Na cesto rovnomerne rozotrite plnku a koláč vložte do vyhriatej rúry. Pečte pri teplote 160 °C asi 50 minút.

Plnka: Na sporáku mierne zohrejte maslo a med. Pridajte práškový cukor, žĺtky, smotanu, rum a posekané orechy. Dobre premiešajte.