Krásny a výborný! Jahodovo-tvarohový koláč

Jahodovo-tvarohová mriežka

Potrebujeme: 300 g hladkej múky, 200 g masla, 80 g cukru, 1 vajce, 500g jemného tvarohu, 200g práškového cukru, jahody

Postup: Z múky, vajíčka, masla a cukru spracujeme hladké cesto, ktoré zabalíme do fólie a necháme 20 minút odpočívať v chladničke. Zatiaľ si pripravíme krém a to tak, že tvaroh rozmiešame pomocou mixéru s práškovým cukrom.

Cesto vyberieme z chladničky. Jednu tretinu cesta si odložíme stranou. Zvyšok rozvaľkáme a vložíme do tortovej formy. Pomocou vidličky do cesta narobíme malé dierky. Pripravený tvarohový krém navrstvíme na cesto a poukladáme naň jahody. Vezmeme si zvyšnú menšiu časť cesta, ktorú valčekom rozvaľkáme. Následne cesto nakrájame na tenké pásiky, ktoré uložíme v tvare mriežky na koláč. Koláč vložíme do trúby a pečieme.

