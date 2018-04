Ľahké a rýchle jedlo: Pripravte jarné zeleninové rolky

Jarné rolky

Potrebujete: listový šalát, uhorku, mrkvu, kapustu, ocot, soľ, okrúhly ryžový papier

Zeleninu očistite a nakrájajte na pásiky. Kapustu môžete nastrúhať. V pohári vody rozmiešajte lyžičku soli a octu a zeleninu na chvíľu do vody namočte. Ryžový papier na pár sekúnd ponorte do teplej vody. Ideálne, ak je nádoba väčšia ako papier. Potom ho naplňte pripravenou zeleninou a tri strany zahnite. Zrolujte a podávajte so sójovou omáčkou.

Viac chutných jarných receptov nájdete v aktuálnom vydaní časopisu Záhradkár 2018/4 v predaji od 15. marca 2018

