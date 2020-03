Máte doma zásoby múky? Upečte si s nami makovky mäkké ako obláčik

Chutné a ľahké, takto by som nazvala jemne sladké raňajkové pečivo. Najviac sa ním zavďačíte deťom a starším ľuďom, ktorí sú poväčšine maškrtnejší ako my ostatní. Do cesta netreba mať doma nijaké extra prísady, ktoré sa v domácnosti bežne nevyskytujú. Samozrejme pridať môžete napríklad hrozienka, tmavé pečivo získate pridaním trošky kakaa.

Suroviny:

800 g múka hladká 00 alebo na kysnuté cesto

200 g manitoba - špeciálna pšeničná múka (môžete použiť aj 1 kg obyčajnej hladkej múky)

2 vajíčka

8 polievkových lyžíc cukru

2 balíčky vanilkového cukru

100 g margarínu alebo 1 dl oleja

3 polievkové lyžice medu

šťava z polovice citróna

2 dl mlieka

3 dl vody

60 g droždia

1 čajová lyžička soli

Postup:

Všetko je rovnaké, ako pri príprave klasického kysnutého cesta. Pripravte si všetky suroviny a namerajte potrebné množstvá. Sypké suroviny ako múku, cukor, vanilkový cukor, štipku soli zmiešajte dohromady. V hrnčeku zohrejte mlieko, aby bolo príjemne vlažné. Oslaďte ho troškou cukru a pridajte droždie. Nechajte zakryté, keď sa kvások zdvihne prilejte ho aj s vodou, šťavou z citróna, rozpusteným tukom a medom k múčnej zmesi. Bielky oddeľte od žĺtkov, do cesta pridajte iba žĺtky. Bielky nechajte na potretie pečiva pred pečením.

Cesto nechajte hodinu nakysnúť, potom ho vyklopte na dosku a nakrájajte ho na rovnaké kúsky. Ja si pomáham vždy kuchynskou váhou. Menšie rohlíky vytvarujete z približne 100 g guľôčok. Ak budete robiť briošky, jedna guľôčka by mala mať asi 130 až 150 g surového cesta. Keď pečivo vytvarujete, nechajte ho ešte na plechu na papieri na pečenie podkysnúť ešte asi 20 minút. Ak máte v byte chladnejšie, môžu takto pobudnúť trochu dlhšie. Pred pečením rohlíky, briošky natrite bielkom a posypte makom.

Pečte v rúre vyhriatej na 230 stupňov asi 15 minút. Záleží na tom, ako vaša rúra pečie.

Pre lepšiu predstavu si pozrite naše video:

P.S.: Ospravedlňte ruku vo videu, keďže sme všetci doma, video natáčal môj malý syn :)



