Obed na víkend! Mäsová roláda s cesnakom medvedím

Mäsová roláda s cesnakom medvedím

Potrebujete: 600 g mletého hovädzieho mäsa, 2 strúčiky cesnaku, soľ, mleté čierne korenie, korenie na mleté mäso, 1 žĺtok, 2 lyžičky strúhanky, 150 g čerstvého syra, pažítku, medvedí cesnak, 80 g tenkých plátkov slaniny, olej

Mleté mäso dajte do misy, posoľte, okoreňte, posypte korením na mleté mäso a ochuťte prelisovanými strúčikmi cesnaku. Pridajte žĺtok, preosiatu strúhanku a dobre premiešajte. Ochutenú mäsovú zmes rozložte na alobal v tvare obdĺžnika potretý olejom. Na mäso po celej ploche uložte listy cesnaku, na ne dajte čerstvý syr s pažítkou. Opatrne zviňte a obaľte plátkami slaniny.

Napokon zabaľte do alobalu, preložte do zapekacej misy, podlejte vodou a dajte piecť do vyhriatej rúry asi na 50 minút. Potom alobal otvorte a roládu dopečte. Podávajte so zemiakovou kašou a so šalátom.

Vyskúšajte tiež: