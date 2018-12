Pochúťka z trhov! Pripravte si domáce trdelníky

Domáci trdelník

Potrebujete: 500 g polohrubej múky, 80 tuku, 2 vajíčka, 42 g droždia, 250 ml mlieka, cukor, vajíčko na rozšľahanie

Do pohára nalejte vlažné mlieko a pridajte k nemu droždie a trocha cukru. Premiešajte a nechajte vytvoriť kvások. Potom do misky nasypte múku a pridajte tuk a kvások. Všetko spracujte do cesta, ktoré treba nechať vykysnúť na teplom mieste.

Na pracovnú dosku nasypte trocha múky a z kysnutého cesta valčekom vytvorte tenkú placku. Placku nakrájajte na pásy a tie namotajte napríklad na zavárací pohár, Potom trdelníky natrite rozšľahaným vajíčkom a obaľte v cukre. Samozrejme, môžete ich posypať aj kokosom, orechami, škoricou...

Takto pripravené ich pečte v trúbe na 180 °C cca 20 minút.

