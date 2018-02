Pochutnáte si! Pripravte si populárne chilli con carne

Chilli con carne

Potrebujete: 200 g červenej fazule, 600 g miešaného mletého mäsa (hovädzia, bravčové), 500 g paradajok z konzervy, 4 zemiaky, 2 cibule, 1 konzervu sladkej kukurice, 3 strúčiky cesnaku, 2 lyžice paradajkového pyré, 2 lyžičky mletej sladkej papriky, olej, soľ, mleté čierne korenie, rasca, čili

Fazuľu si na noc namočte do vody. Do hrnca dajte liter vody a fazuľu. Potom ju varte 30 minút. Penu, ktorá vznikne z povrchu odoberte. Očistite si cesnak a cibuľu a nakrájajte na drobno. Vo väčšom hrnci rozohrejte olej a cibuľu a cesnak na ňom osmažte. Pridajte mleté mäso a ochuťte soľou, korením a paprikou. Pridajte pyré. Zemiaky ošúpte a na kocky nakrájajte. Pridajte do hrnca k mäsu aj s fazuľou a vodou, v ktorej je fazuľa. Varte asi 20 až 30 minút - pokiaľ zemiaky nezmäknú. Potom ešte podľa potreby dochuťte a pridajte aj čili.

