Príprava na Veľkú noc! Vyskúšajte tradičnú pasku

Veľkonočná paska

Potrebujete na cesto: 500 g polohrubej múky, 250 ml mlieka, 60 g cukru, 1 lyžička soli, 100 g masla, 1 droždie, 1 vajce, mandle, hrozienka

Potrebujete na náplň: 200 g tvarohu, 120 g polohrubej múky, vanilínový cukor, 100 g cukru, vajce, trochu droždia

Zmiešajte suroviny na cesto a osobitne suroviny na tvarohovú náplň. Cestá nechajte v miske vykysnúť. Potom na doske s múkou valčekom rozvaľkajte cesto. Na cesto potom do stredu dajte plnku z tvarohu a zabaľte do bochníka alebo stočte do kruhu ako závin. Takto pripravený bochník nechajte ešte 20 minút kysnúť.

Potom ho natrite rozpusteným maslom a posypte mandľami. Pečte pri teplote 180 °C až kým bude paska pekne zlatistá.

