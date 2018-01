Sladká dobrota! Koláč s mrazenými jahodami

Koláč s mrazenými jahodami

Čo budete potrebovať:

Cesto: 4 vajcia, 180 g masla, 180 g krupicového cukru, 200 g polohrubej múky, 1 lyžičku kypriaceho prášku do pečiva, 350 g mrazených jahôd, asi jednu lyžicu polohrubej múky na posypanie jahôd

Plnka: 300 g mascarpone, šťavu z polovičky citróna, 150 g práškového cukru, 100 g rozpustenej bielej polevy, 300 g hustého bieleho jogurtu, 6 plátkov želatíny Jahodová poleva: 700 g mrazených jahôd, 4 lyžice kryštálového cukru, 1 želatínový stužovač

Vyskúšajte:

Postup:

Do misy dajte zmäknuté maslo, vajcia, cukor, múku s kypriacim práškom a dobre vymiešajte. Cesto rozotrite na vopred vymastený, múkou vysypaný plech s rozmermi 23 x 23 cm. Mrazené jahody posypte polohrubou múkou a rozložte ich na povrch cesta. Upečte vo vyhriatej rúre a dajte vychladnúť.

Plnka: Mascarpone vymiešajte s práškovým cukrom, citrónovou šťavou a pridajte vychladnutú polevu s bielym jogurtom. Želatínu pripravte podľa návodu na obale a po rozpustení ju vmiešajte do plnky. Plnku natrite na vychladnuté cesto a odložte do chladu na dve hodiny. Po stuhnutí na plnku natrite jahodovú polevu a koláč dajte na 8 až 10 hodín stuhnúť do chladničky.

Jahodová poleva: Mrazené jahody vložte do hrnca, pridajte cukor a na miernom ohni krátko povarte. Asi 200 g jahôd odoberte a zvyšné spolu so šťavou dohladka rozmixujte. Dajte vychladnúť, do masy vmiešajte podľa návodu pripravený želatínový stužovač a premiešajte. Natrite na plnku a rozložte odložené jahody.