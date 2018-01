Jablkový punč

Ingrediencie:

- 1l jablkový džús

- celá škorica

- badyán

- citrón nakrájaný na plátky

- 0,2l rum

Dekorácia:

- hrozienka

- jablko

Postup:

Do jablkového džúsu pridáme škoricu, badyán a plátky citrónu. Priveďte zmes do varu. Varte niekoľko minút. Povyberajte korenie a pridajte rum. Nápoj ďalej nevarte. Do pripravených šálok dajte hrozienka, plátky jablka a zalejte horúcim punčom.