FOTOrecept: Upečte si fornetti s Hokkaidom

Čo budete potrebovať na 6 fornettov:

1 lístkové cesto

1/2 tekvice Hokkaido

200 g šampiňónov

3 strúčiky cesnaku

1 plnú lyžičku soli

1 mierne naplnenú lyžičku čierneho mletého korenia

1 lyžicu oleja

1 vajce

1 - 2 lyžičky mlieka

Ako na to:

Hokkaido rozmixujte so šampiňónmi, cesnakom, olejom, korením aj soľou na kašu.

Oranžovú kašu rozotrite na lístkové cesto a zviňte ho.

Rozdeľte cesto na rovnaké časti a uložte ich na plech, prikrytý papierom na pečenie.

Fornetti potrite vajíčkom, zmiešaným s mliekom, a vyrežte do nich ryhy. Dajte piecť na 180 °, kým sa nezafarbia do zlatohneda.

Chcete si pripraviť vlastné lístkové cesto?

Budete potrebovať:

350 g hladkej múky

250 gramov tuku alebo masla

soľ

2 - 3 žĺtky

lyžicu octu

štipku kypriaceho prášku

vodu

Ako na to:

Z odváženej múky oddeľte 1/3, pridajte do nej tuk a spolu poriadne zamieste. Upravte na kocku, dajte do chladničky a nechajte stuhnúť.

Do ostatnej múky pridajte štipku soli, žĺtky a toľko vody s octom, aby ste dokázali vypracovať mäkkučké cesto. Rozvaľkajte z neho väčší štvorec, ako je kocka maslového cesta v chladničke.

Stuhnuté maslové cesto položte na väčšiu kocku cesta so žĺtkami a octom (závinové cesto). Rohy závinového cesta preložte do stredu na maslové cesto a kraje pevne postláčajte. Cesto pozorne rozvaľkajte asi na 1/2 cm. Preložte ho na 1/3 tak, aby kraje ostali voľné, nezaložené. Opäť ho rozvaľkajte preložte ešte na polovice. Cesto odložte do chladničky aspoň na 20 minút.

Vyberte ho, rozvaľkajte (neustále zarovnávajte nožom kraje), preložte ho a opäť dajte do chladničky aspoň na 20 minút. Tieto dva úkony opakujte ešte 2 - 3 razy.