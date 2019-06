TOTO musíte vedieť! TOP 5 dôležitých pravidiel ako správne spracúvať úrodu, aby nestratila vitamíny

Zeleninu ani ovocie zbytočne neokrajujte

To, že k úbytku zdraviu prospešných látok dochádza už pri mechanickom opracúvaní zeleniny a ovocia, teda pri čistení, oškrabovaní, lúpaní či okrajovaní, je pomerne známy fakt. Podľa možnosti odporúčame odstraňovať čo najmenšie časti. A hoci okrajové listy kelu, kapusty, šalátu či inej listovej zeleniny zvyčajne nepoužívate, vedzte, že obsahujú najviac cenných látok. Myslite i na to, že toľko žiadaná a zdraviu prospešná kyselina askorbová (vitamín C) pri každom narušení plodu, napríklad pokrájaní, vplyvom kyslíka a enzýmov oxiduje na kyselinu dehydroaskorbovú. A hoci tá má na ľudský organizmus rovnaké účinky, nie je tepelne stabilná.