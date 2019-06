Týmto neodoláte! Jahodové dezerty, ktoré musíte vyskúšať

Ak si pochutnáte na jahodách, potešíte nielen svoje chuťové poháriky, ale aj svoje zdravie. Jahody totiž znižujú cholesterol, krvný tlak a vďaka antioxidantom prispievajú k zníženiu zápalu kĺbov a podporujú metabolizmus. Obsahujú viac vitamínu C ako pomaranče a vďaka ovocným kyselinám bielia zuby. Vedeli ste, že až 87 percent plodu jahody tvorí voda? Sú teda aj významným zdrojom tekutín. A práve to je ich nevýhoda. Pre vysoký obsah vody sa zle skladujú a rýchlo podliehajú hnilobe. Nenechajte ich zhniť na hriadke, radšej si z nich pripravte chutné recepty.

Nahá torta

Potrebujete: 6 vajec, 250 g kryštálového cukru, 6 lyžíc oleja, 240 g hladkej múky, štipku soli, 2 tégliky šľahačkovej smotany, jahody, lístky čerstvej mäty

Postup: Pripravte si tortovú formu. V miske do tuha vyšľahajte bielky a kryštálový cukor. Pridajte žĺtky, olej, hladkú múku a štipku soli. Vyšľahajte do tuha s kryštálovým cukrom, pridajte žĺtky, olej, štipku soli a hladkú múku. Cesto vložte do tortovej formy a dajte piecť. Upečený korpus odložte nabok a nechajte ho vychladnúť. Zatiaľ si pripravte šľahačku.

Korpus opatrne prekrojte na pláty, ktoré natriete šľahačkou, a poukladajte naň jahody. Vrchnú časť torty môžete ozdobiť lístkami mäty.

Chutný tip

Pripravte si rýchly jahodový nápoj. Jahody rozmixujte v mlieku a pridajte med podľa chuti.

Jahodovo-tvarohová mriežka

Potrebujete: 300 g hladkej múky, 200 g masla, 80 g cukru, 1 vajce, 500 g jemného tvarohu, 200 g práškového cukru, jahody

Postup: Z múky, vajca, masla a cukru vypracujte hladké cesto, zabaľte ho do fólie a nechajte 20 minút odpočívať v chladničke. Zatiaľ si pripravte krém, a to tak, že tvaroh v mixéri rozmiešate s práškovým cukrom.

Cesto vyberte z chladničky. Jednu tretinu cesta odložte nabok. Rozvaľkaný zvyšok vložte do tortovej formy. Vidličkou urobte do cesta malé dierky. Pripravený tvarohový krém navrstvite na cesto a poukladajte naň jahody. Z menšej časti cesta, ktorú valčekom rozvaľkáte, nakrájajte na pásiky. Tie uložte v tvare mriežky na koláč. Vložte do rúry a nechajte upiecť

Chutný tip

Pokušenie z jahôd – skvelý dezert pripravíte jednoducho. Stačí, ak rozpustíte čokoládu (bielu, mliečnu alebo horkú) a jahody v nej namáčate. Potom ich môžete posypať kokosom, makom či rozdrvenými mandľami.

Voňavé kocky

Potrebujete: 3 lyžice medu, 2 lyžice mlieka, 1 lyžičku jedlej sódy, 2 vajcia, 120 g práškového cukru, 50 g masla, 500 g hladkej múky

Krém: 500 g tvarohu, 200 g masla, 1 pochúťkovú smotanu, 1 balíček vanilínového cukru, 10 lyžíc práškového cukru, 1 želatínu, jahody

Postup: Ingrediencie určené na cesto dobre premiešajte, vyformujte cesto a nechajte ho v chladničke odpočinúť 20 minút. Potom ho rozdeľte na polovicu. Obidve polovice rozvaľkajte a dajte piecť. Po vychladnutí vezmite prvý plát a jeho vrchnú časť natrite krémom. Priložte druhý plát a tiež ho ozdobte trochou krému a jahodami. Trošku krému nechajte aj na vrchný plát, naň poukladajte jahody a zalejte želatínou.

Jahodové košíčky

Potrebujete: 400 g hladkej múky, pol balíčka kypriaceho prášku do pečiva, 250 g masla, 100 g kryštálového, cukru, 1 balíček vanilínového cukru

Krém: 250 g mäkkého tvarohu, 100 g práškového cukru, šľahačku, jahody

Postup: Zo surovín vypracujte cesto, zabalené vo fólii ho vložte na 20 minút do chladničky. Pripravte si malé formičky, postupne ich naplňte cestom a dajte piecť. Zatiaľ pripravte krém zmiešaním tvarohu a vanilínového cukru. Po upečení košíčky ešte teplé vyklopte a nechajte vychladnúť. Vychladnuté ich môžete naplniť tvarohovým krémom a ozdobiť šľahačkou a jahodami.