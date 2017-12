Vianočné pečenie v plnom prúde! Orechové pochúťky, ktorými nič nepokazíte

Orechové košíčky

Potrebujete: 500 g hladkej múky, 150 g práškového cukru, 3 žĺtky, 3 lyžice mlieka, 200 g masla

Na náplň potrebujete: 250 ml smotany na šľahanie, 350 g mletých orechov, 50 g masla, 50 g práškového cukru, 200 g čokolády na varenie, orechy na ozdobu

Vynikajúca príloha! Vyskúšajte pečenú mrkvu na mede

Chutné vianočné smoothie

Múku preosejte do veľkej misy a do jej stredu pridajte práškový cukor, maslo, žĺtky a mlieko. Z ingrediencií vymieste jemné cesto, ktoré treba prikryť a dať do chladničky asi na dve hodiny. Po dvoch hodinách formičky vytrite maslom a vychladené cesto odoberajte po kúskoch, aby ste ním v tenkej vrstve naplnili formičky. Pečte 10 až 15 minút v rúre pri 200 °C, kým nebudú mať košíčky zlatistý nádych. Potom ich vyberte a počkajte, kým trochu nevychladnú, aby ste ich mohli vyklopiť.

Zatiaľ môžete pripravovať náplň. Smotanu priveďte do varu a primiešajte do nej mleté orechy. Pridajte maslo a práškový cukor. Vreckom na zdobenie naplňte košíčky orechovou plnkou. Vo vodnom kúpeli rozpusťte čokoládu, ktorú nalejete na košíčky. Namiesto čokolády môžete použiť čokoládovú polevu. Ozdobte ešte orechmi.

Cibuľové krúžky na večer s priateľmi! Vyskúšajte

Jednoduchá a výborná hokkaido polievka! Využite sezónu naplno

Tip

Pripravte jednoduchý dezert. Stačí, ak do pohárov navrstvíte obľúbený puding. Napríklad čokoládový a vanilkový. Ozdobte ho lieskovými či vlašskými orieškami a škoricou. Hrejivá sviatočná dobrota je raz-dva hotová.

Viac receptov a množstvo skvelých rád a tipov nájdete v časopise Záhradkár 12/2017, ktorý je v predaji do 14.12.2017.

Informácie o možnostiach predplatného TU - Zapojte sa do veľkej predplatiteľskej súťaže a hrajte o hodnotné ceny!