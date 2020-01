VIDEOrecept : Teplá pochúťka na Silvestrovský večer vhodná aj pre dietujúcich

Celý recept je veľmi jednoduchý na prípravu. Jedlo je sýte a ľahké. Môžu si ho vďaka zloženiu dovoliť i tí, ktorí si zaumienili držať diétu. Je šťavnaté a milovníkov mäsa uspokojí aspoň trocha slaniny, ktorá pokrmu dodáva vôňu.

Budete potrebovať:

4 veľké červené papriky

500 g mäkkého syra (typ cottage)

slaninu

cesnak

petržlenovú vňať

2 vajcia

Postup:

Paprike odkrojte vrchnú časť plodu tesne pod stopkou tak, aby vznikol klobúčik. Opatrne vykrojte žily so semenami. Odložte nabok. Do misky si pripravte mäkký syr, petržlenovú vňať, vajcia a cesnak podľa chuti. Všetko spolu zmiešajte. Nakrájanú slaninu zľahka opečte na rozpálenom olivovom oleji, keď sa zatiahne vyberte ju a nechajte vychladnúť. Následne ju primiešajte k syrovej zmesi. Hotovou plnkou naplňte papriku, postavte do zapekacej misky, posypte strúhaným syrom (môže byť mozzarella) a zakryte paprikovým klobúčikom. Takto pripravenú plnenú papriku vložte to rúry vyhriatej na 190°C a zapekajte 15 minút. Dobrú chuť!

