VIDEOrecept: Tip na pôstny obed či večeru? Skúste polentu so šampiňónmi

Vynikajúcich jedál bez obsahu mäsa je mnoho. Tento konkrétny recept opäť pochádza z Chorvátska. Je sýty a zároveň ľahký. Pre prívržencov jedál s prídavkom mäsa je možné do neho pridať opekanú slaninku. Takže na chuť si príde naozaj každý. Príprava je navyše veľmi jednoduchá, takže ho zvládne pripraviť i menej zdatná gazdiná. A čo je na ňom najlepšie, jeho príprava vám nezaberie viac ako pol hodiny.

Nákupný zoznam

0,5 kg bielych šampiňónov

100 g cibule

2 dcl bieleho vína

cesnak podľa chuti

200 g mozzarella

400 g polenta

250 g masla

voliteľné prísady: slanina, korenie

Postup je nasledovný

Ako prvé si pripravte šampiňóny, ktoré umyte a nakrájajte na štvrtiny. Na kolieska pokrájajte cibuľu. Na rozpálenom olivovom oleji opražte cibuľu. Keď je sklovitá, pridajte k nej šampiňóny. Kým sa zatiahnu na druhom horáku nechajte zovrieť dva litre osolenej vody. Medzi tým sa šampiňóny trochu opečú a ostanú sklovité. V tom momente k nim prilejte víno a nechajte za občasného miešania na miernom ohni zredukovať. Zatiaľ uvarte polentu, a to tak, že keď voda zovrie vhoďte do nej celé maslo. Po jeho rozpustení za stále miešania prisypávajte polentu. Akonáhle kaša zhustne a vytvorí homogénnu zmes, odstavte ju a vylejte do zapekacej misky. Keď sú šampiňóny hotové, rozložte ich po povrchu polenty. Posypte nastrúhanou mozzarellou a ozdobte celými cherry rajčiakmi. Takto pripravené jedlo zapekajte vo vyhriatej rúre na teplotu 190 stupňov počas 15 minút. Hotové jedlo nechajte mierne vychladnúť, aby sa dalo vybrať na servírovanie v jednom kuse podobne ako ryžový nákyp. Posypte petržlenovou vňaťou z kuchynského parapetu a prizdobte batátovým čipsom. Dobrú chuť!

Pokiaľ potrebujete názornú ukážku prípravy receptu, nech sa páči :)

