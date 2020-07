Videorecept: Voňavý levanduľový sirup na letné osvieženie aj pokojný spánok

Nám sa osvedčilo, veľmi nad tým nepremýšľať a jednoducho naplniť čo najväčší pohár čo najväčším množstvom levanduľových kvetov. Čím viac ich, totiž, bude, tým chuťovo výraznejší sirup získate. Samozrejme, toto pravidlo platí pre len pre ozajstných levanduľových nadšencov, ktorí doslova bažia po silnej levanduľovej aróme.

Aby ste však získali presnejšiu predstavu o našom postupe prezradíme, že kvety sme lúhovali v 4-litrovom zaváraninovom pohári. Prevarili sme si 3 litre vody a nechali ju úplne vychladnúť. Toto vyžaduje nejaký čas a naozaj nie je dobré, ponáhľať sa. Ak, totiž, kvety zalejete stále ešte teplou vodou, nepekne zhnednú. Vodu tak prevárame večer pred dňom D, prípadne hneď ráno a sirup pripravujeme večer. Ak máte príliš tvrdú vodu, po vychladnutí sa môže vytvoriť jemná biela usadenina. Nie je to chyba, no nemusíte ju do pohára zlievať úplne všetku. My vždy na dne hrnca trochu vody s usadeninou necháme.

Levanduľové kvety odstrihávame zo stopiek priamo do pohára, pričom je vždy dobré, nechať ich po zbere chvíľu voľne rozložené, aby z nich v prípade potreby povyliezali chrobáčiky. Levanduľové kvety sa rovnako, ako napríklad kvety bazy pred spracúvaním neumývajú.

Pohár kvetmi naplníme asi do polovice a zalejeme pripravenou vodou. Ošúpeme 2 citróny, nakrájame na kolieska, povkladáme do pohára. Všetko spolu premiešame a zaťažíme pohárikom, aby boli kvety aj kolieska citrónov po celý čas lúhovania úplne ponorené vode.

Pohár uzavrieme viečkom a na 48 až 72 hodí odložíme do chladničky. Postupne môžete sledovať, ako sa bude voda v pohári pekne sfarbovať od jemne ružovej až po takmer fialovú.

Po 72 hodinách lúhovania v chladničke

Voda v pohári je už krásne sfarbená, takže ju môžete premeniť na chutný sirup. Cez sitko, alebo gázu zmes preceďte do hrnca, v ktorom budete sirup zahrievať a poriadne vyžmýkajte kolieska citrónov aj levanduľové kvety.

Na 3 litre prevarenej vody, ktorou sme zalievali kvety, zvykneme prisypať 1 kg klasického bieleho kryštálového cukru. Áno, môžete experimentovať aj so zdravšími alternatívami, ale pozor na zmenu farby výsledného produktu. Tak napríklad, ak použijete trstinový cukor, farba sirupu bude skôr hnedooranžová.

Po pridaní cukru treba sirup za stáleho miešania zahrievať tak, aby nezačal úplne vrieť. Ideálne je, udržať ho na asi 80 °C, nechať rozpustiť cukor a ešte asi 3-4 minútky prehrievať.

Medzitým si pripravte fľaše. Je nevyhnutné, aby boli dokonale čisté, lebo len tak sirup vydrží aj niekoľkomesačné skladovanie. Po vyumývaní fliaš čo najhorúcejšou vodou ich rovnako horúcou naplňte až po okraj. Z každej ju vylejte tesne predtým, ako začnete plniť levanduľový sirup. Horúci sirup tak nalievate do horúcej fľaše a hneď pevne uzatvárate. Takto pripravený sirup už netreba sterilizovať. Necháte ho vychladnúť, uskladníte v chlade a tme a po otvorení uchovávate v chladničke.

Všestranné využitie

Levanduľa vďaka vysokému obsahu silíc pozitívne vplýva na nervovú sústavu, zmierňuje pocit nervozity či napätia, pomáha pri nespavosti. Stačí lyžička sirupu a budete mať krásne levanduľové sny.

Okrem prípravy limonád a miešaných nápojov sirup využijete aj na palacinky alebo lievance či na osladenie čaju. Hodí sa aj na prisladenie rôznych dezertov, ktorým dodá jemnú levanduľovú arómu.

