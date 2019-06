Voňavý sirup! Pripravte si ho z kvetov krásnej levandule

Levanduľový sirup

Potrebujete: čerstvé kvety levandule, 2 kg cukru, 5 bio citrón, 2 l vody, 1 vrecúško kyseliny citrónovej

Citróny umyte a nakrájajte na hrubšie plátky. Do hrnca dajte vodu, pridajte citróny a cukor. Varte 15-20 minút. Miešajte, aby sa cukor rozpustil. Potom do vriacej vody nasypte kvety levandule. Pár minút ešte varte a potom vypnite. Vmiešajte kyselinu citrónovú a zakryte pokrievkou. Takto nechajte zmes jeden deň lúhovať.

Na druhý deň preceďte cez plátno, nalejte do sklenených fliaš a dobre uzavrite. Ak chcete, aby vám sirup vydržal dlhšie, tak ho nalejte do fliaš a zavarte.



Sirup je skvelý na dochutenie vody, prípravu limonád, ale aj do čaju.

