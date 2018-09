Vyskúšajte! Hrnčekové palacinky zo sladkých zemiakov si zamilujete

Sladké zemiaky sú plné vlákniny, betakaroténu, vitamínu E, C, draslíka aj kyseliny chlorogenovej s protivírusovými účinkami.Autor: Shutterstock

Jesenné hrnčekové palacinky

Potrebujete: 1 sladký zemiak, 1 hrnček hladkej múky, 2 lyžičky prášku na pečenie, 2 vajíčka, ¼ hrnčeka mlieka, 1 lyžičku škorice,1 lyžica trstinového cukru, ¼ muškátového oriešku, ½ lyžičky soli, 1 lyžica oleja

Sladký zemiak očistite, nakrájajte na kúsky a varte, kým celkom zmäkne. Potom ho dajte do misky s ostatnými ingredienciami a rozmixujte tyčovým mixérom. Ak chcete, môžete do cesta vmiešať aj zmes orieškov. Na rozpálenom oleji na panvici upečte palacinky. Podávať ich môžete s medom, javorovým sirupom, so šľahačkou či s ovocím.

Vyskúšajte tiež: