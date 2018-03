Vyskúšajte jablkové placky s voňavou škoricou

Potrebujete: 2 jablká, 50 g masla, 3 vajcia, mlieko, hladkú múku na zahustenie, olej na opekanie, 1 balíček škoricového cukru, 1 balíček vanilínového cukru, 50 g práškového cukru, 3 lyžice jablkového pyré, strúhanú čokoládu, tvaroh, sušené jablká



Olúpané jablká pokrájame na malé kocky. Posypeme škoricovým cukrom a opečieme v panvici s 20 g masla do mäkka. Odstavíme a necháme vychladnúť.

Práškový cukor vymiešame so zvyšným maslom a so žĺtkami. Z bielkov ušľaháme tuhý sneh. Do vymiešaného masla prilejeme trochu mlieka, pridáme vanilínový cukor, múku, a z bielkov ušľahaný tuhý sneh. Vmiešame opečené vychladnuté jablká, a vypracujeme polohusté cesto.

Na olejom potretej panvici pripravíme menšie placky, ktoré ozdobíme jablkovým pyré, tvarohom, strúhanou čokoládou a sušenými jablkami.