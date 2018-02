Vyskúšajte! Netradičný fazuľový šalát s bylinkami

Fazuľový šalát s petržlenovou vňaťou

Potrebujete: 180 g fazule, 1 cibuľu, 1 strúčik cesnaku, petržlenovú vňať, bazalku, paradajkový pretlak, citrón, soľ

Fazuľu na noc namočte do vody. Potom ju vo vode uvarte do mäkka a nechajte odkvapkať. Kým sa fazuľa varí, tak si ošúpte cibuľu a cesnak. Cibuľu nakrájajte na malé kocky a zmiešajte do mäkkej a ešte teplej fazule. Cesnak prelisujte a všetko premiešajte. Pridajte asi 3 lyžice olivovového oleja, 2 lyžice citrónovej šťavy a soľ. Premiešame a pridáme asi 2 lyžice pretlaku a nakrájanú bazalku a petržlenovú vňať.