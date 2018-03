Zapekaná zelenina so syrom! Pochutnajte si na brokolici i karfióle

Zapekaná zelenina

Potrebujete: 1 menší karfiol, 1 brokolicu, 200 ml smotany, maslo, 130 g syra na strúhanie, strúhanka,soľ, mleté čierne korenie, bylinky



Karfiol a brokolicu rozoberte na ružičky, ktoré je treba predvariť v slanej vode do polomäkka (asi 5-6 minút). Potom dajte do sitka opláchnite v studenej vode. Zapekaciu misu potrite maslom a vysypte strúhankou. Potom do nej ukladajte brokolicu a karfiól. Jemne osoľte a okoreňte. V miske zmiešajte sladkú smotanu s nastrúhaným syrom. Zalejte ňou zeleninu. Pridať môžete aj čerstvú petržlenovú vňať či trocha bazalky.

Pečte v trúbe na 180 stupňoch 15-20 minút.

