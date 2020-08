Záplava paradajok: 5 geniálnych tipov, ako ich spracovať

Ich chuť je výborná. Ak s obľubou pestujete tieto jedinečné plody, ktoré sú plné vitamínov, urobte si zásoby aj na zimu.

Paradajky sú bohaté predovšetkým na vitamín C a betakarotén. Nájdete v nich aj draslík, chróm, vitamín B a veľké množstvo vlákniny. Silné antioxidačné účinky a veľké množstvo vody oceníte, ak držíte diétu. Ak sa vám tento rok urodilo paradajok viac ako ste čakali, máme pre vás tipy, ako celú úrodu zužitkovať.

1. Nakladané paradajky s bylinkami

Potrebujete:

½ kg menších paradajok

300 ml rastlinného oleja

2 lyžice olivového oleja

čerstvé bylinky – tymian, oregano, rozmarín

soľ, korenie, cukor





Paradajky umyte, rozkrojte a vydlabte dužinu. Rúru zohrejte na 150 stupňov a plech vyložte papierom na pečenie. Na pripravený plech poukladajte paradajky a pokvapkajte olivovým olejom, osoľte a trochu pocukrite. Pečieme 30 minút, následne teplotu znížime na 70 stupňov a pečieme 10 hodín pri pootvorených dvierkach.

Paradajky by sa mali v rúre vysušiť. Vysušené paradajky vrstvíme do pohára spolu s bylinkami. Na záver ich zalejeme horúcim olejom a dobre utesníme. Na tmavom a chladnom mieste by mali vydržať 3 týždne.