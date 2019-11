Zasýtia aj zahrejú! 3x superpolievka, ako stvorená na novembrové dni

Boršč

Potrebujete: bravčový bôčik, 1 väčšiu mrkvu, 3 zemiaky, 1 uvarenú červenú repu, 1 cibuľu, 300 čerstvej bielej kapusty, 1 paradajkový pretlak, soľ, mleté čierne korenie, bobkový list, olej, 1 kyslú smotanu, čerstvú petržlenovú vňať

Do hrnca si dajte 2 l vody. Mäso nakrájajte na kúsky a dajte variť do hrnca so studenou vodou. Priveďte k varu a odstráňte penu. Zemiaky očistite a nakrájajte na menšie kocky. Pridajte ich k mäsu. Potom pridajte nakrájanú čerstvú kapustu, bobkový list a tiež čierne korenie a soľ. nechajte variť. Cviklu nastrúhajte nahrubo.

Na panvici s troškou oleja speňte nadrobno nakrájanú cibuľku. K cibuľke pridajte nastrúhanú mrkvu a cviklu. Mierne osoľte a pridajte paradajkový pretlak a 2 lyžice kyslej smotany a chvíľku podusíme. Nakoniec všetko pridajte k polievke v hrnci, dobre premiešajte a varte ešte 10 minút. Podávajte ozdobenú lyžicou kyslej smotany a nasekanou petržlenovou vňaťou.

Vyskúšajte tiež: