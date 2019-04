Zeleninová pochúťka! Pečený baklažán so syrom si zamilujete

Pečený baklažán so syrom

Potrebujete: baklažán, syr s modrou plesňou, mozzarellu, soľ, cherry rajčinky, cesnak, čili papričku

Baklažán umyte, osušte a opatrne poprekrávajte. Do zárezov opatrne vsypte soľ a nechajte 20 minút pôsobiť. Baklažán opláchnite, osušte a dajte do olejom potretej zapekacej misy. Vložte do vyhriatej rúry. Pečte pri teplote 180 °C asi 30 minút.

Mozzarellu nakrájajte na kolieska, syr feta nahrubo nastrúhajte a zmiešajte s prelisovaným cesnakom. Rajčiny si nakrájajte. Podľa chuti pridajte aj nakrájanú čili papričku. Môžete z nej odstrániť semienka, aby nebola priveľmi pálivá. Predpečený baklažán vyberte z rúry a pridajte doň pripravené suroviny. Dajte ho ešte zapiecť kým sa syr rozpustí. Podávajte s čerstvým pečivom.

Vyskúšajte tiež: