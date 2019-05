9 rád pre diabetika, ak chce začať behať. Pár krokov až k maratónu

Hoci diabetes prináša mnohé obmedzenia, nie je prekážkou k behu. Stačí len dodržať pár pravidiel.

Každý človek s diabetom by mal rozumieť tomu, ako telo reaguje na záťaž. Mal by vedieť predvídať, čo sa pri fyzickej námahe môže stať. „Je to o sebadisciplíne, dodržaní a primeranej úprave režimu, a hlavne vlastných skúsenostiach,“ vysvetľuje bežkyňa a zároveň diabetička Eva Niznerová, že s rešpektom k vlastnému telu dokáže prekonávať méty, na ktoré si netrúfajú ani mnohí zdraví ľudia.

Eva Niznerová hovorí, že nástup diabetu I. typu môže poriadne skomplikovať život. Organizmus totiž nevie fungovať bez inzulínu, ktorý si už nedokáže sám vyrábať. Inzulín v organizme funguje ako kľúčik, ktorý otvára dvere na každej bunke v tele, aby táto vedela využiť glukózu - cukor ako energiu. Keď sa však diabetik s ochorením naučí žiť, zvládne úpravu stravy, inzulínu aj režimu, potom sa môže pustiť do plnenia snov a prekonávania samého seba. Ako pani Eva, ktorá už absolvovala niekoľko polmaratónov a svoje hranice stále posúva.

Tu je jej niekoľko rád, na čo by diabetik nemal pred a počas behu zabúdať:

Zvyšujte záťaž postupne. Je dôležité, aby ste poznali a vedeli predvídať glykemické reakcie tela na beh. Nebehajte sami, najmä pri vytrvalostných behoch v prírode alebo mimo dosahu pomoci. Pred, počas aj po fyzickej aktivite si kontrolujte hladinu cukru v krvi. Majte vždy pri sebe dostatok rýchlych sacharidov podľa náročnosti a časového rozsahu behu. Noste doklad totožnosti so slovným sprievodom, čo urobiť pri hypoglykémii plus telefonický kontakt. Nezabudnite na úpravu inzulínových dávok pred, počas aj po behu podľa náročnosti fyzickej aktivity. Prispôsobte oblečenie počasiu. Správna obuv je prevencia otlakov, ktoré môžu byť vstupnou bránou pre infekciu. Venujte dostatok času regenerácii a nepreceňujte svoje schopnosti. Behajte pre radosť a zdravie.

