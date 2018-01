Ak chcete štíhly pás, takto určite necvičte!

Chodíte do fitka a snažíte sa cvičiť tak, aby ste mali štíhly pás? Potom sa neobzerajte po cvikoch, ktoré robia mladíci okolo vás!

Ženy by v snahe získať osí pás nemali robiť rovnaké cviky ako muži. Nejde pritom o to, že by ženy nedokázali cvičiť s rovnakými náradiami ako chlapi. No kým mužom vďaka týmto cvikom naskáču na bruchu pekné tehličky, ženám posilnené svaly v oblasti brucha nedodajú práve ženské krivky.

Precvičujte všetky partie

Samozrejme, ak je vaším cieľom získať silné svaly, cvičte ako uznáte za vhodné. No ak je váš cieľ ploché bruško a štíhlejší pás, choďte na to inak, ako makaním so závažiami. Najhoršie spravíte, ak sa vo fitku zameriate len na brušné partie a ostatné odsuniete bokom. Cvičenie brušákov a úklonov až do nemoty, to je to, čo mnohé robíme v nádeji, že schudneme v páse. Chyba!

Pozor na pridávanie záťaže

Ešte horšie je, ak si budete pri cvikoch na brucho postupne pridávať závažia. Brušné svaly sú rovnaké ako všetky ostatné a ak ich zaťažujete, naberajú na sile a teda aj na objeme. A to určite nie je váš cieľ. Úklonmi s jednoručkami či kettlbellmi dosiahnete akurát to, že vaša postava bude síce vyšportovaná, no bude pripomínať viac chlapskú ako ženskú. Naozaj túžite po tehličkách na bruchu?

Z každého rožka troška

Takže ako na to? Rada je úplne jednoduchá. Záťaž voľte len minimálnu, prípadne strednú, a robte po 15 až 20 opakovaní jedného cviku, nie stovky. Bruchu sa venujte pri cvičení asi 10 minút, nie hodinu. Čas si pekne rozdeľte na precvičenie aj ostatných častí tela, len tak získate súmernú postavu a pekný ženský pás. Veľa úspechov!

