Bez bolestí a stuhnutia: 13 fit spôsobov ako uvoľniť chrbticu

Niekedy sa stačí poriadne natiahnuť alebo si inak sadnúť a prestane bolieť.

Posaďte sa na loptu

Venujte sa takzvanému aktívnemu sedeniu. Stačí vám na to fitlopta. Ani so zdravým sedením to nepreháňajte, zo začiatku si na nej poseďte maximálne polhodinu, potom hodinu.