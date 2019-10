Bežci, pozor! Jedlá, ktoré vám pomôžu rýchlejšie behať a schudnúť

Príslovie „ste to, čo jete," platí pri behu dvojnásobne. To, že by ste svoj jedálniček mali prispôsobiť tréningovému plánu, zistíte už po zabehnutí prvého kilometra.

Ak behávate pravidelne, určite veľmi dobre viete, že vás výkon ovplyvňuje do veľkej miery aj to, čo jete. Vyvážená strava je dôležitá pre obnovu svalových tkanív, ale aj ako zdroj energie. Neoplatí sa to podceňovať! Ak prijímate správne potraviny v ten správny čas, pomôže vám to zlepšiť rýchlosť, výdrž a skrátiť dobu rekonvalescencie.

1. Naplánujte si raňajky

Pri behu je správne načasovanie jedla veľmi zásadným krokom k úspechu. Podráždený žalúdok nie je nič príjemné, preto by ste sa pred behom mali vyvarovať dráždivým potravinám. Patria medzi ne mliečne produkty, zelenina s vyšším obsahom vlákniny. Čo a ako dlho pred tréningom jesť, závisí od viacerých faktorov, či beháte ráno alebo večer, či chudnete alebo naberáte svaly.

Utlmí hlad, zbaví kíl i zápchy. Čapujte od rána a nahraďte ňou kávu

2. Myslite na kosti

Ak beháte správne, bude to vašim kostiam prospievať. Nemali by ste ale zabúdať na dostatočný príjem vápnika. Ak jeho hladina klesne, váš organizmus si ho automaticky začne brať z kostí, čo môže v konečnom dôsledku viesť k osteoporóze. Vaša denná dávka vápnika by mala byť približne 1000 mg. Dosiahnuť to môžete konzumáciou mliečnych výrobkov a zelenej listovej zeleniny. Rovnako dôležitý je vitamín D, ktorý je obsiahnutý vo vaječných bielkach a mastnejších druhoch rýb. Vitamín D získavame okrme iného aj zo slnka, stačí 20 minút denne.

Ako zabrániť JOJO efektu?! 5 tipov, aby sa kilá už nevrátili

3. Nezabúdajte na hydratáciu

Fľašu s vodou by ste mali mať neustále po ruke a na pitný režim by ste mali rovnako myslieť pred, ako aj po tréningu. Nedostatočná hydratácia môže byť spúšťačom bolesti hlavy, závratov, kŕčov a celkového oslabenia organizmu. Ak sa chystáte športovať, mali by ste vypiť pred behom minimálne pohár vody (200 ml) a ďalší každých 20 minút. Piť nezabúdajte ani po skončení behu. Váš pitný režim by mali tvoriť aj minerálne vody. Tie doplnia potrebné látky, ktoré ste pri behu vypotili.

Čítajte aj: Zhydradujte sa 8 sviežimi potravinami bohatými na vodu

4. Strava po tréningu

Správny tréning neskončí vyzutím si bežeckýc topánok. Vášmu telu by ste mali následne dopriať poriadnu regeneráciu. Doplňte bielkoviny, ktoré sú prospešné pre obnovu svalových vláken. Po tréningu by na vašom tanieri nemali chýbať ani sacharidy. Dobrou voľbou je proteinový nápoj s banánom či celozrný toast s arašidovým maslom.

5. Vyvážený jedálniček

Pre bežca prestavuje vyvážený jedálniček bohatú zásobu ovocia a zeleniny, ktoré dodajú telu vitamíny, minerály, antioxidanty a podporujú imunitu. Niektoré športové aktivity môžu narušiť obranyschopnosť organizmu najmä tým, že sa v tele mení hladina bielych krviniek. Preto je pri pravidelnom športovaní dôležité dbať na vyváženú a pestrú stravu. Denne by ste mali zjesť 9 porcií ovocia a zeleniny, hlavne tých fialových a zelených (repu, lesné ovocie, kapustu, brokolicu), ktoré sú nabité výživnými látkami.

Lezie na vás nádcha? Kedy môže cvičenie uľaviť a kedy vážne poškodiť srdce?